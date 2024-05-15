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Общество ,  
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В Новосибирске объяснили прошедший в городе «пластиковый дождь»

«Дождь» из жидкого пластика, который выпал в Новосибирске, — это результат пожара на мусорном полигоне «Левобережный», который начался во вторник, 14 мая, сообщил РБК председатель новосибирского подразделения Всероссийского общества охраны природы Дмитрий Шахов.

В Новосибирске объяснили прошедший в городе «пластиковый дождь»
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По его словам, продукты горения разнес ветер. «Эти продукты горения пластика чрезвычайно ядовиты, опасны. И на здоровье, и на дыхательную систему [оказывается] очень негативное воздействие, на здоровье человека влияет», — добавил Шахов.

Эколог считает, что микрочастицы расплавленного пластика «раздуваются и могут даже и вдыхаться людьми. <...> При определенных обстоятельствах до летального эффекта возможно надышаться этой гадостью».

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Общество
Фото:Светлана Возмилова / Global Look Press

Он призвал местные власти как можно скорее потушить, а затем и вовсе ликвидировать этот полигон. «Этот полигон по нормативам там не имеет права находиться, существует по старым <...> нормативам», — отметил глава регионального подразделения.

Муниципальное унитарное предприятие «Спецавтохозяйство», которое занимается вывозом отходов в городе, сообщало о планах закрыть полигон «Левобережный» к 2025 году.

Пожар, который охватил более 4 га, локализовали к утру 15 мая и планируют потушить до конца недели.

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Фото:@lafd / Youtube

По данным новосибирского управления Роспотребнадзора, лабораторные исследования проб воздуха, проведенные 14 мая в районе пожара, показали превышения предельно допустимых концентраций по саже, взвешенным веществам, оксиду углерода и диоксиду азота. При этом 15 мая инспекторы уже не зафиксировали превышений предельно допустимых концентраций вредных веществ на территории жилой застройки.

Как сообщал «РБК Новосибирск», общественники просили власти и правоохранительные органы защитить интересы жителей, проживающих возле Хилокского рынка. Заявители пожаловались на незаконную деятельность на потенциально опасных объектах. Так, в непосредственной близости от их жилых домов расположен полигон твердых бытовых отходов «Левобережный». Мусор свозится в неконтролируемых объемах, за пределы установленных административных границ, что создает опасную экологическую ситуацию, угрозу жизни и здоровью жителей.

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