В Новосибирске объяснили прошедший в городе «пластиковый дождь»
«Дождь» из жидкого пластика, который выпал в Новосибирске, — это результат пожара на мусорном полигоне «Левобережный», который начался во вторник, 14 мая, сообщил РБК председатель новосибирского подразделения Всероссийского общества охраны природы Дмитрий Шахов.
По его словам, продукты горения разнес ветер. «Эти продукты горения пластика чрезвычайно ядовиты, опасны. И на здоровье, и на дыхательную систему [оказывается] очень негативное воздействие, на здоровье человека влияет», — добавил Шахов.
Эколог считает, что микрочастицы расплавленного пластика «раздуваются и могут даже и вдыхаться людьми. <...> При определенных обстоятельствах до летального эффекта возможно надышаться этой гадостью».
Он призвал местные власти как можно скорее потушить, а затем и вовсе ликвидировать этот полигон. «Этот полигон по нормативам там не имеет права находиться, существует по старым <...> нормативам», — отметил глава регионального подразделения.
Муниципальное унитарное предприятие «Спецавтохозяйство», которое занимается вывозом отходов в городе, сообщало о планах закрыть полигон «Левобережный» к 2025 году.
Пожар, который охватил более 4 га, локализовали к утру 15 мая и планируют потушить до конца недели.
По данным новосибирского управления Роспотребнадзора, лабораторные исследования проб воздуха, проведенные 14 мая в районе пожара, показали превышения предельно допустимых концентраций по саже, взвешенным веществам, оксиду углерода и диоксиду азота. При этом 15 мая инспекторы уже не зафиксировали превышений предельно допустимых концентраций вредных веществ на территории жилой застройки.
Как сообщал «РБК Новосибирск», общественники просили власти и правоохранительные органы защитить интересы жителей, проживающих возле Хилокского рынка. Заявители пожаловались на незаконную деятельность на потенциально опасных объектах. Так, в непосредственной близости от их жилых домов расположен полигон твердых бытовых отходов «Левобережный». Мусор свозится в неконтролируемых объемах, за пределы установленных административных границ, что создает опасную экологическую ситуацию, угрозу жизни и здоровью жителей.
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