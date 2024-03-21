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Эксперты оценили риски «пыльцевых бурь» в Москве

Аллерголог Ильина: сезон «пыльцевых бурь» точно будет, но пока неизвестно когда

Сезон «пыльцевых бурь» в Москве точно будет, однако дата его начала зависит от погодных условий, рассказала РБК главврач Института иммунологии ФМБА России, первый вице-президент, гендиректор Российской ассоциации аллергологов и клинических иммунологов (РААКИ) Наталья Ильина.

«Может быть высокое опыление, большая концентрация, но если начнутся дожди, значит пыльцы в воздухе будет мало», — сказала она, подчеркнув, что пока непонятно, как пройдет сезон. Ильина добавила, что если будет южный ветер, то сезон начнется раньше, когда в Москве еще не будет пыли.

Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок пояснил РБК, что южный и юго-восточный ветер принесет пыльцу из регионов, где уже цветут березы. Помимо ветреной погоды, пыльцевые бури вызывает обильное цветение растений, в том числе злаковых трав и полыни, — это может произойти в конце июля — августе.

«В предыдущий раз сильные пыльцевые бури были в 2012 году. Тогда была обильно снежная зима, а потом резко наступило тепло. То есть этот снег очень быстро растаял и как раз весной того года обильно цвела береза», — рассказал он.

Аллерголог допустила появление «пыльцевых бурь» в России
Общество
Фото:Stefanie Oberhauser / EIBNER / EXPA / Global Look Press

Болибок добавил, что такие бури часто встречаются в Санкт-Петербурге — их приносит западный ветер через Балтийское море и Финский залив, вызванная цветением деревьев Северной Европы и Скандинавии.

Заболевание, вызванное аллергической реакцией на пыльцу растений, называется поллинозом. В марте 2023 года аллерголог-иммунолог, кандидат медицинских наук Надежда Логина рассказала РБК Life, что примерно у 30–40% населения проявляются разнообразные аллергические реакции. Многие жители России страдают аллергией весной, когда идет цветение растений, пояснила она.

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