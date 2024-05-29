Посла Мексики вызвали в МИД России

В МИД России был вызван посол Мексики в Москве Эдуардо Вильегас Мехиас, с ним обсудили отказы россиянам во въезде в страну. Об этом сообщил глава консульского департамента российского МИД Алексей Климов в интервью ТАСС.

«Посол Мексики в Москве был приглашен в министерство на беседу, в ходе которой был сделан особый упор на необходимость принятия действенных мер по исключению случаев необоснованных отказов российским гражданам во въезде в Мексику», — рассказал Климов.

В марте—апреле у россиян возникли сложности с вылетом из Стамбула рейсами авиакомпании Turkish Airlines в некоторые страны Латинской Америки, среди которых были Мексика и Аргентина. 11 апреля Ассоциация туроператоров России (АТОР) заявила, что трех девушек не пустили на рейс в Мексику.

Позже в АТОР сообщили, что Turkish Airlines прекратила продавать билеты на самолеты из России в Мексику, а также предложила турагентам аннулировать билеты на рейсы по этому направлению до 31 июля либо изменить маршрут и даты перелета. Предложение коснулось билетов на рейсы из Москвы, Санкт-Петербурга и Казани в Мехико и Канкун, которые оформили до 23 апреля.

Российская сторона призвала власти Мексики принять «исчерпывающие меры», чтобы исключить случаи необоснованных отказов. Замглавы МИД России Сергей Рябков связал отказ во въезде в Мексику россиянам с давлением США.