Макрон заявил, что Франция не признает суверенитет Палестины «на эмоциях»

Эмманюэль Макрон (Фото: Michele Tantussi / Getty Images)

Франция готова признать Палестину только тогда, когда это принесет пользу, заявил президент Эмманюэль Макрон на пресс-конференции по итогам встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем.

«Признание должно произойти в подходящее время, когда это будет частью процесса, в котором участвуют государства региона и Израиль, который одобрит это на основе реформы Палестинской автономии для получения полезного результата», — сказал он (цитата по BFMTV). Он подчеркнул, что не поддержит признание суверенитета Палестины «на эмоциях».

Утром 22 мая Норвегия объявила о признании государства Палестина. Вслед за ней о подобном шаге также сообщили Испания и Ирландия. В ответ Израиль отозвал для консультаций своих послов из всех трех европейских стран. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал заявления «вознаграждением террора», добавив, что это мешает Тель-Авиву победить ХАМАС. Он подчеркнул, что Израиль не согласится на создание палестинского государства на текущем этапе.

Всего независимость территории признают более 140 государств, в том числе Россия, Китай, Турция и другие.