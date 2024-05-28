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Военная операция на Украине ,  
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Экс-военкома Одессы после уплаты залога задержали по новому обвинению

Внесшего залог экс-военкома Одессы задержали на выходе из СИЗО по новому делу
Сюжет
Военная операция на Украине
Евгений Борисов
Евгений Борисов (Фото: OOTCKSP / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Бывшего военкома Одессы Евгения Борисова, который проходит по делу о незаконном обогащении на 188 млн грн ($5 млн), после уплаты им залога задержали на выходе из СИЗО по новому обвинению. Об этом сообщило Государственное бюро расследований (ГБР) Украины.

Борисову заявили о подозрении в легализации доходов на 142 млн грн ($3,5 млн). Повторное задержание в ГБР объяснили тем, что тот, согласно полученным данным, собирался скрыться от следствия за границей.

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Фото:dbr.gov.ua

Дело против экс-военкома возбуждено по ч. 3 ст. 27 и ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины (организация легализации имущества, полученного преступным путем в особо крупном размере). По ней Борисову грозит до 12 лет лишения свободы.

Для выхода из СИЗО Борисов внес залог в размере 12 млн грн (около $300 тыс.). Изначально сумма составляла 150 млн грн ($4 млн), однако позднее ее сократили.

Впервые Борисова задержали в июле 2023 года. Ему вменили незаконное обогащение и умышленное уклонение от несения службы. 25 июля того же года Печерский суд Киева арестовал его. Экс-военком просил не отправлять его в СИЗО по состоянию здоровья.

Борисову в общей сложности предъявлены обвинения по четырем пунктам. Кроме незаконного обогащения, легализации доходов и уклонения от несения службы он также обвиняется в неявке своевременно на службу без уважительных причин.

Президент Украины Владимир Зеленский в июне 2023 года потребовал уволить Борисова после скандала: «Украинская правда» сообщила, что семья военкома после введения в республике военного положения приобрела виллу и другое имущество в Испании на $4,5 млн.

Военком в разговоре с изданием сначала заверил в отсутствии имущества в Испании, затем, после предъявления выписок из реестра, уточнил, что его жена занимается в Европе розничной торговлей и он не в курсе о возможных приобретениях.

Как выяснило ГБР, помимо недвижимости в Испании семья Борисова также купила автомобиль Mercedes-Benz EQV почти за 3 млн грн ($74,2 тыс.), а до этого — другие дорогие автомобили. Три из них стали собственностью тещи военкома, хотя у нее не было средств для покупки.

После скандала с Борисовым проверки военкомов на предмет коррупции начались по всей Украине.

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