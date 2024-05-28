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Военная операция на Украине ,  
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Путин назвал действия Запада причиной событий в районе Харькова

Путин: Запад спровоцировал события вокруг Харькова из-за обстрелов Белгорода
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Виталий Гнидый / Reuters
Фото: Виталий Гнидый / Reuters

Обстрелы Белгорода привели к событиям вокруг Харькова, виноваты в этом страны Запада, которые молчали об атаках на российский город, заявил президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Узбекистан.

Глава государства призвал журналистов посмотреть «все репортажи ваших коллег западных» и отметил, что «никто ведь не говорит об обстрелах Белгорода и других прилегающих территорий».

«Все говорят только о том, что Россия открыла новый фронт, атакует Харьков. <...> Чем это вызвано? Они же это сделали своими руками, «пожинают плоды» тогда своего творчества», — уточнил Путин.

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Фото:Валентин Огиренко / Reuters

С начала российской военной операции на Украине приграничные регионы регулярно попадают под обстрелы и подвергаются атакам беспилотников. Власти Белгородской области сообщают об атаках со стороны Украины практически ежедневно, схожая ситуация в Курской и Брянской областях.

10 мая президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что российские войска перешли в наступление на харьковском направлении. За несколько недель российская армия взяла под контроль более десяти населенных пунктов в Харьковской области, последним стало село Ивановка. О взятии Минобороны сообщило 27 мая.

Путин связал наступление на харьковском направлении с созданием санитарной зоны в ответ на обстрелы российской территории, в том числе Белгорода.

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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