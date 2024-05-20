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Общество ,  
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МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Афганистан из-за нападений

Кабул,&nbsp;Афганистан
Кабул, Афганистан (Фото: Saifurahman Safi / XinHua / Global Look Press)

Министерство иностранных дел России предупредило граждан об опасности поездок в Афганистан и призвало воздержаться от путешествий в эту страну, сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства.

По данным МИДа, 17 мая в результате обстрела неизвестными в городе Бамиан погибли три человека, все они — граждане Испании. Еще четверо иностранцев из Австралии, Испании, Литвы и Норвегии получили тяжелые ранения.

«МИД России настоятельно рекомендует гражданам России воздерживаться от посещения этой страны (Афганистана — РБК) с личными, в том числе туристическими целями», — отметили в ведомстве.

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Фото:Ahmad Zubair / XinHua / Global Look Press

Бамиан является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО и привлекает внимание иностранных туристов, в том числе за счет природной красоты и дорожек для пеших прогулок.

В результате обстрела, по данным контролирующего страну движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация), погибли также три гражданина Афганистана. Власти арестовали четырех человек, причастных к нападению.

В апреле официальный представитель МИДа Мария Захарова сообщила, что внешнеполитическое ведомство настоятельно рекомендует россиянам воздержаться от поездок в Ближневосточный регион, особенно в Израиль, Ливан и Палестину. Ситуацию в Иордании Захарова назвала «стабильной», а перенос боевых действий между палестинской группировкой ХАМАС и израильской армией на территорию королевства «маловероятным».

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Теги
Афганистан МИД поездки туризм

Недвижимость

Для сдачи в аренду

получать пассивный доход

Для продажи

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На будущее

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