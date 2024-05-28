Госдума ратифицировала соглашение с Китаем о создании Международной лунной базы

Госдума ратифицировала китайско-российское соглашение о базе на Луне

Фото: Марина Лысцева / ТАСС

Депутаты Государственной думы на пленарном заседании нижней палаты ратифицировали соглашение между Россией и Китаем о создании Международной научной лунной станции, передает «Дума ТВ».

Соглашение было заключено в ноябре 2022 года. Правительство одобрило законопроект о его ратификации 15 марта 2024 года, затем документ был внесен в Госдуму. Для завершения процесса ратификацию соглашения должен одобрить Совет Федерации, после чего соответствующий закон направят на подпись президенту.

Задачей станции является проведение многопрофильных и многоцелевых научно-исследовательских работ для изучения и использования Луны, пояснил на встрече заместитель генерального директора «Роскосмоса» Сергей Савельев.

Кроме того, проект необходим для проведения фундаментальных исследований и проверки возможности длительной беспилотной эксплуатации станции с перспективой обеспечения присутствия человека на Луне, сказал он.

Завершить строительство станции планируется к 2036 году. Основными участниками проекта станут «Роскосмос» и Китайское национальное космическое управление.

В начале мая глава «Роскосмоса» Юрий Борисов сообщил, что российские специалисты начали разработку ядерной энергетической установки, необходимой для работы станции. Москва и Пекин планируют разместить на Луне ядерную энергетическую установку на рубеже 2033–2035 годов, пояснил он.