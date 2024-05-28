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Военная операция на Украине ,  
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Обломки сбитого шара повредили три дома в Балашихе

Три жилых дома получили повреждения при падении обломков сбитого шара в Балашихе
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: ostorozhno_moskva / Telegram
Фото: ostorozhno_moskva / Telegram

В результате падения обломков сбитого средствами ПВО низколетящего воздушного шара малого размера в Балашихе три жилых дома получили повреждения, рассказали «РИА Новости» в экстренных службах.

Вечером 27 мая Минобороны сообщило об уничтожении малоразмерного воздушного шара в Подмосковье. Как рассказал ТАСС источник в авиационных службах, в то же время самолеты изменили курсы взлетов и посадок в московских аэропортах.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев уточнил, что в Балашихе сбили дрон. По его словам, пострадавших не было, но позже глава Балашихи Сергей Юров уточнил, что двое мужчин пострадали из-за упавших осколков дрона.

Одному раненному оказали медицинскую помощь на месте, другого пришлось госпитализировать с травмами средней тяжести в региональную больницу.

Юров отметил, что повреждения получил один жилой дом — в нем находилась пожилая пара, их дочь и внучка, никто не пострадал. Мэр пообещал помочь с восстановлением дома.

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Фото:Константин Михальчевский / РИА Новости

Власти российских регионов и Минобороны регулярно сообщают об уничтожении беспилотников над территорией страны после начала военной операции. В 2023 году дроны неоднократно пытались атаковать Москву: в мае два аппарата были подавлены у Кремля, в июле атаке подверглись башни «Москва-Сити».

В последний раз Минобороны сообщило об уничтожении беспилотника над Московской областью 10 мая 2024 года.

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