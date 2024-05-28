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Военная операция на Украине ,  
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Двоих мужчин ранило осколками беспилотника в Балашихе

Мэр Балашихи Юров: двоих мужчин ранило осколками дрона
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Никита Попов / РБК
Фото: Никита Попов / РБК

В результате уничтожения украинского беспилотника в подмосковном городе Балашиха пострадали двое мужчин, сообщил мэр Сергей Юров в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что обломки повредили жилой дом, в котором находились пожилая пара, их дочь и внучка. Никто не пострадал, жителям окажут всю необходимую помощь по восстановлению дома, отметил Юров.

Глава Балашихи добавил, что на соседней улице упавшие осколки задели двух мужчин. Одному оказали медицинскую помощь на месте, второго пришлось госпитализировать с травмами средней тяжести в региональную больницу. Угрозы для их жизни нет.

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Фото:сервис «Яндекс.Карты»

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, дрон сбили около 21:00 мск 27 мая. Минобороны сообщило об уничтожении в это же время малоразмерного воздушного шара в Подмосковье. Как рассказал ТАСС источник в авиационных службах, вечером 27 мая самолеты изменили курсы взлетов и посадок в московских аэропортах.

Власти российских регионов и Минобороны регулярно сообщают об уничтожении беспилотников над территорией страны после начала военной операции.

Двоих мужчин ранило осколками беспилотника в Балашихе
Двоих мужчин ранило осколками беспилотника в Балашихе

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Теги
Балашиха Московская область Сергей Юров беспилотники
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