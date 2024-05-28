Двоих мужчин ранило осколками беспилотника в Балашихе

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В результате уничтожения украинского беспилотника в подмосковном городе Балашиха пострадали двое мужчин, сообщил мэр Сергей Юров в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что обломки повредили жилой дом, в котором находились пожилая пара, их дочь и внучка. Никто не пострадал, жителям окажут всю необходимую помощь по восстановлению дома, отметил Юров.

Глава Балашихи добавил, что на соседней улице упавшие осколки задели двух мужчин. Одному оказали медицинскую помощь на месте, второго пришлось госпитализировать с травмами средней тяжести в региональную больницу. Угрозы для их жизни нет.

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, дрон сбили около 21:00 мск 27 мая. Минобороны сообщило об уничтожении в это же время малоразмерного воздушного шара в Подмосковье. Как рассказал ТАСС источник в авиационных службах, вечером 27 мая самолеты изменили курсы взлетов и посадок в московских аэропортах.

Власти российских регионов и Минобороны регулярно сообщают об уничтожении беспилотников над территорией страны после начала военной операции.