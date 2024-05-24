Израиль запретил консульству Испании оказывать услуги палестинцам
Израиль запретил испанскому консульству в Иерусалиме оказывать услуги палестинцам с Западного берега Иордана на фоне признания королевством палестинского государства. Об этом министр иностранных дел еврейского государства Исраэль Кац сообщил в своем аккаунте в социальной сети X.
По его словам, в качестве ответа Испании на признание Палестины и «антисемитский призыв вице-премьера Испании» Иоланды Диас «освободить Палестину от реки до моря» министр «решил разорвать связь между представительством Испании в Израиле и палестинцами, а также запретить испанскому консульству в Иерусалиме оказывать услуги палестинцам с Западного берега».
Власти Ирландии, Испании и Норвегии заявили о решении признать государство Палестина. Израильский МИД после этого отозвал послов из Дублина, Мадрида и Осло для консультаций. Одновременно главы дипмиссий Ирландии, Испании и Норвегии в Израиле были вызваны в МИД еврейского государства, где им был объявлен демарш.
Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что решение о признании его страной палестинского государства вступит в силу во вторник, 28 мая.
Барометр отрасли: развитие внутреннего туризма
Рекордная цена: как развивается золотодобыча на фоне растущего спроса
В поисках баланса. Как развиваются контейнерные перевозки в России и мире
Как технологии помогают бизнесу повысить эффективность в разных отраслях
Особенности внедрения искусственного интеллекта в бизнес-процессы
Барометр отрасли: химическая промышленность
Эволюция банкинга. Как и почему крупный бизнес переходит на Open API
Вместе к успеху. Как выстраивать коммуникации в команде
Сплав технологий: 5 трендов цифровизации в металлургии
Нейро-, микро- и лайфстайл. Тренды российского онлайн-образования