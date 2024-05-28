Лукашенко призвал усилить в Белоруссии пропаганду

Лукашенко: в Белоруссии надо без стеснения усилить пропаганду и контрпропаганду

Александр Лукашенко (Фото: Михаил Метцель / Sputnik / Reuters)

В Белоруссии необходимо усилить влияние пропаганды, заявил президент страны Александр Лукашенко, выступая на Форуме медийного сообщества страны. Его слова приводит БелТА.

«Надо усиливать пропаганду и контрпропаганду, идеологическую работу. <...> Не нужно стесняться таких слов и понятий. Или на Западе их нет? Просто назвали другим словом — пиар, то есть работа с общественным мнением», — уточнил белорусский президент.

Он отметил, что белорусов не стоит «кормить болтовней о якобы независимых СМИ, демократических ценностях». По мнению Лукашенко, западные страны «бросают в тюрьмы» журналистов, которые посмели «не согласиться с политикой и действиями властей».

В Белоруссии приравняли демонстрацию нетрадиционных отношений к эротике. Лукашенко заявил, что в обществе страны не должно быть пропаганды таких отношений.

В апреле Лукашенко призвал граждан Евросоюза вернуться к традиционным ценностям, начать рожать детей и укреплять институт классической семьи. Он отметил, что эксперты прогнозируют изменения «и без того безликой общеевропейской идентичности» под натиском мигрантов в течение 20 лет.