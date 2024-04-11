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В Белоруссии приравняли демонстрацию нетрадиционных отношений к эротике

Минкульт Белоруссии приравнял демонстрацию нетрадиционных отношений к эротике
Минкульт Белоруссии приравнял демонстрацию нетрадиционных отношений к эротике. В России движение ЛГБТ и его структуры признаны экстремистскими и запрещены
Минск, Белоруссия
Минск, Белоруссия (Фото: Пётр Ковалев / ТАСС)

Минкульт Белоруссии приравнял демонстрацию нетрадиционных отношений к эротике. Об этом следует из постановления министерства, опубликованного на национальном правовом интернет-портале.

Документ внес коррективы в постановление ведомства от мая 2007 года о показе продукции, которая содержит элементы эротики, насилия и жестокости, а также продукции по сексуальному образованию и половому воспитанию. Инструкция дополняется словами о «нетрадиционных половых отношениях и (или) половом поведении».

Изменения вступят в силу 12 апреля.

В феврале генпрокурор Белоруссии Андрей Швед заявил, что подготовлен законопроект, предусматривающий административную ответственность за пропаганду нетрадиционных семейных отношений. В марте 2023 года президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в обществе страны не должно быть пропаганды нетрадиционных отношений.

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В России пропаганда ЛГБТ, педофилии и смены пола запрещена для лиц всех возрастов с конца 2022 года. До этого запрет касался только несовершеннолетних. В ноябре 2023-го Верховный суд признал экстремистскими и запретил «международное общественное движение ЛГБТ» и его структурные подразделения. Штраф за нарушение запрета на ЛГБТ-пропаганду составляет до 400 тыс. руб, для юридических лиц — до 5 млн руб.

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Георгий Смирнов
Белоруссия Минкультуры РБ постановление
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