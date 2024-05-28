Депутаты предложили штрафы за пропаганду наркотиков в искусстве

Депутаты профильного комитета Госдумы предложили ввести штрафы до 600 тыс. руб. за пропаганду наркотических препаратов в искусстве. Они предлагают маркировать произведения, содержащие информацию о наркотиках

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Какие штрафы предложены за пропаганду наркотиков

Во вторник, 28 мая, Госдума на пленарном заседании рассмотрит законопроект о запрете пропаганды наркотиков. Днем ранее, в понедельник, комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал нижней палате парламента ввести штрафы за пропаганду наркотиков в произведениях искусства и литературы. Согласно одобренному комитетом пакету поправок, штрафы последуют за распространение и публичную демонстрацию произведений, содержащих пропаганду наркотических, психотропных веществ и их аналогов.

Для физлиц будет предусмотрен штраф от 2 до 4 тыс. руб. с конфискацией продукции, должностные лица предложено штрафовать на сумму от 10 тыс. до 30 тыс. руб. с конфискацией. Предпринимателям без образования юридического лица грозит аналогичный штраф или приостановление деятельности на три месяца, а юрлицам — штраф на сумму от 300 тыс. до 600 тыс. руб. с конфискацией продукции либо административное приостановление деятельности на три месяца.

Законопроект о введении административных штрафов за пропаганду наркотиков правительство внесло в Государственную думу еще в марте 2023 года, но в его первоначальной редакции речи о наказании за упоминание запрещенных веществ в произведениях искусства не шло. Так же в марте прошлого года были внесены еще два законопроекта, касающихся пропаганды наркотиков. Один из них предполагает введение уголовной ответственности за пропаганду наркотиков в случае повторного нарушения.

Еще один законопроект (№ 325730-8) вносит изменения в Федеральный закон от 08.01.1998 № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах». Документ устанавливает определение пропаганды наркотиков, а также пояснения об упоминании наркотиков в литературе, кино и других произведениях искусства. Этот законопроект пока единственный из трех вынесли на второе чтения спустя год после внесения. Согласно последней редакции, распространение произведений литературы и искусства, в которых упоминаются наркотики, не будет являться пропагандой, если они не содержат сведений о способах, методах разработки, изготовления, использования и местах их приобретения. Но такие произведения в интернете можно будет распространять только с маркировкой — сообщении о об административной и уголовной ответственности, установленной за незаконный оборот наркотиков.

Кроме того, под пропаганду не будет подпадать информация, связанная с производством лекарственных препаратов, проведением фармацевтической, медицинской, ветеринарной, экспертной, научной, учебной или оперативно-розыскной деятельности, антинаркотическая пропаганда.

Как новые нормы могут повлиять на культуру

«Не могу я поверить, что комитет Госдумы рекомендовал запретить Толстого и Булгакова», — отреагировала на законопроект о штрафах главный редактор RT Маргарита Симоньян.

«Главное, чтобы в произведениях не упоминались способы и методы разработки наркотиков», — сказал РБК автор поправок, член комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Николай Барыкин. На вопрос о том, что будет с уже изданными произведениями, в том числе песнями и фильмами, в которых все-таки может упоминаться способ изготовления наркотических веществ, Барыкин отметил, что необходимо будет «смотреть на практику правоприменения» и рассматривать такие случаи отдельно.

В пресс-службе комитета Госдумы по здоровью РИА Новости заявили, что рассказ Михаила Булгакова «Морфий» и другие произведения, в том числе классической литературы, не подпадает под действие законопроекта. В комитете также уверяют, что форма сообщения об административной и уголовной ответственности, которая установлена за незаконный оборот наркотиков и их аналогов, а также культивирование и оборот наркосодержащих растений, может быть любой. Каким будет способ доведения информации о негативных последствиях незаконных оборота и потребления наркотиков, каждая отрасль решит самостоятельно.