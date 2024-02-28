Брянские власти в два раза увеличили единовременные выплаты контрактникам
В Брянской области гражданам, которые заключили контракт о прохождении военной службы с 1 февраля, увеличили единовременную выплату с 200 тыс. руб. до 400 тыс. руб., сообщил губернатор Александр Богомаз в своем телеграм-канале.
Решение приняли на заседании брянской областной думы. «Финансирование будет вестись за счет средств областного бюджета», — уточнил Богомаз.
Также на заседании депутаты единогласно приняли дополнительные меры социальной поддержки для сотрудников пограничного управления ФСБ по региону. «Теперь они будут иметь право на единовременную денежную выплату в случае получения увечья (ранения, травмы, контузии), причинения вреда здоровью», — отметил Богомаз.
Члены семей военнослужащих органов ФСБ, погибших при выполнении задач военной операции, будут получать из областного бюджета единовременную денежную компенсацию 2 млн руб. и ежемесячную выплату 46,6 тыс. руб. По словам Богомаза, пособия будут выплачиваться родителям и вдовам погибших.
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