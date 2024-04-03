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Военная операция на Украине ,  
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В Краснодарском крае увеличили выплату контрактникам до ₽1 млн

Кондратьев увеличил региональную выплату участникам военной операции до ₽1 млн
Сюжет
Военная операция на Украине

Жителям Кубани, подписавшим контракт с Минобороны с 1 апреля 2024 года, увеличили размер единовременной выплаты до 1 млн руб., сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«Это очередной шаг поддержки наших ребят, которые будут защищать интересы страны на передовой», — отметил Кондратьев.

По его словам, более 30 действующих мер поддержки семьям участников военной операции на Украине также будут сохранены. Губернатор добавил, что забота о них — «первостепеннейший долг» властей края.

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Фото:orchestra_w / Telegram

Ранее в феврале власти Брянской области в два раза увеличили единовременную выплату тем гражданам, которые заключили контракт о прохождении военной службы — с 200 тыс. руб. до 400 тыс. руб.

2 апреля губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что единовременную выплату при заключении контракта с Минобороны увеличили до 700 тыс. руб., ранее она составляла 500 тыс. руб.

По данным Минобороны за 3 апреля, на военную службу по контракту с начала года поступили более 100 тыс. человек. Ежедневно в пункты отбора приходят до 1,7 тыс. человек для участия в военных действиях на Украине.

В Краснодарском крае увеличили выплату контрактникам до ₽1 млн
В Краснодарском крае увеличили выплату контрактникам до ₽1 млн

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Теги
Вениамин Кондратьев Краснодарский край выплаты военнослужащие
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