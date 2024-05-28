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Северная Корея объяснила причину неудачи при запуске спутника

ЦТАК: Северная Корея не смогла запустить спутник из-за двигателя ракеты
Фото: Chung Sung-Jun / Getty Images
Фото: Chung Sung-Jun / Getty Images

Попытка запуска разведывательного спутника «Маллигён-1–1», которую утром 27 мая предприняли в Северной Корее, оказалась неудачной. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Во время первого этапа полета ракета-носитель нового типа взорвалась в воздухе, рассказал заместитель гендиректора Государственного главного управления по аэрокосмической технике. По предварительным данным, причиной аварии стали проблемы с недавно разработанным двигателем на топливе из жидкого кислорода и нефти.

Государственные СМИ Северной Кореи не называли тип и не публиковали фото ракеты-носителя. Аналитики, на которых ссылается Reuters, заявили, что она, скорее всего, отличается от ракеты Chollima-1, использованной при успешном запуске спутника в ноябре 2023 года.

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Фото:Chung Sung-Jun / Getty Images

На Chollima-1, которая также несколько раз взрывалась из-за сбоев при запуске, используется гиперлогическое топливо на основе нестабильного соединения азота и водорода. Такое вещество требует осторожного обращения.

В прошлом ноябре Северная Корея успешно запустила спутник военного назначения «Манригён-1». В том же месяце аппарат сделал снимки Белого дома и Пентагона в Вашингтоне, а также нескольких военных баз США. В минувшем апреле Пхеньян объявил о планах запустить еще несколько спутников в этом году.

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Северная Корея спутник КНДР
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