«Би-2» отменила выступление в Казахстане
Выступление «Би-2» на Family Rock Fest в Казахстане в августе не состоится. Об этом группа сообщила в своем телеграм-канале.
«Мы с сожалением сообщаем о том, что не сможем выступить на Family Rock Fest в Казахстане в конце августа», — говорится в сообщении. «Би-2» поблагодарила организаторов «за все приложенные усилия».
«Мы будем рады выступить на этом замечательном фестивале в будущем, как только представится такая возможность», — добавили в группе. Причину отмены выступления коллектив не уточнил.
В январе 2023 года музыкантов «Би-2» задержали в Таиланде, где они провели два концерта. Полиция обнаружила, что у группы отсутствует разрешение на работу: организатор выступлений коллектива в стране неправильно оформил документы.
Сами музыканты опасались экстрадиции в Россию и связывали ситуацию с «визитом высокопоставленных дипломатов из российского консульства». В итоге израильским дипломатам удалось договориться, что все музыканты, в том числе въехавшие в Таиланд по российским паспортам, отправятся не в Россию, а в Израиль.
После этого концерты «Би-2» неоднократно отменяли в разных странах. В частности, в апреле не состоялось четырехдневное мероприятие «Каникулы с «Би-2» в турецком Кемере. Музыканты объяснили это тем, что в ближайшее время не поедут в Турцию «по объективным причинам».
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