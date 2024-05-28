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Военная операция на Украине ,  
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Министр обороны Украины призвал НАТО закрыть небо над западом страны

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Военная операция на Украине
Рустем Умеров
Рустем Умеров (Фото: Thomas Niedermueller / Getty Images)

Глава Минобороны Украины Рустем Умеров призвал соседние страны, входящие в НАТО, защитить небо над западом страны. Об этом он написал в своем Facebook (принадлежит Meta — организация признана экстремистской и запрещена в России) по итогам обращения к участникам Парламентской ассамблеи НАТО.

«Подчеркнул, что российские атаки на наши энергетические объекты представляют угрозу для наших соседей. Поэтому обратился к соседним странам — членам НАТО, которые не могут обеспечить нас своими системами ПВО, закрыть небо над нашими западными регионами со своей территории», — написал Умеров.

Партнеры Украины должны проявить «больше решительности» в деле защиты населения страны и ее территории, считает министр.

Украинские власти неоднократно заявляли о нехватке систем ПВО и снарядов к ним и призывали союзников срочно поставить дополнительные вооружения, в том числе системы ПВО.

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Фото:Sebastian Gollnow / dpa / Global Look Press

В марте газета Frankfurter Allgemeine Zeitung написала, что в бундестаге Германии допустили возможность использовать западные системы ПВО с территории НАТО для защиты воздушного пространства над приграничными регионами Украины. Такая мера должна помочь и снять с украинских систем противовоздушной обороны нагрузку.

Politico сообщила, что президент Украины Владимир Зеленский собирается «попросить НАТО сбивать российские ракеты» во время посещения мероприятий в честь 80-летия высадки союзных войск в Нормандии. Спикер польского МИДа Павел Вронский заявил, что Польша рассматривает возможность использовать свою ПВО для защиты украинского неба возле границ двух стран, но пока решений по этому вопросу нет.

Россия осуждает западные государства за военную помощь Украине, заявляя, что это не изменит ход боевых действий, а цели военной операции будут достигнуты.

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