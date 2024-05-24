 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Германия передала Украине еще одну систему ПВО IRIS-T

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Sebastian Gollnow / dpa / Global Look Press
Фото: Sebastian Gollnow / dpa / Global Look Press

Берлин поставил Киеву еще одну установку зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) IRIS-T, она прибыла в страну, сообщает пресс-служба Минобороны Германии в соцсети Х.

«Вместе с недавно поставленным [ЗРК] Patriot мы укрепляем противовоздушную обороны Украины», — приводит ведомство слова министра обороны Бориса Писториуса.

Первый такой комплекс Германия отправила на Украину в октябре 2022 года. Российские военные неоднократно сообщали об уничтожении немецких ЗРК в зоне военной операции. Der Spigel пишет, что это четвертая система ПВО из девяти ранее обещанных. 

Минобороны сообщило об уничтожении ЗРК IRIS-T в Харьковской области
Политика
IRIS-T SLM

На фоне массированных ударов по украинским энергообъектам Киев вновь обратилась к западным союзникам с призывом поставить ЗРК Patriot. Президент Украины Владимир Зеленский в конце марта заявил, что военным необходимы по меньшей мере пять американских ЗРК Patriot. По его словам, ЗРК «разблокируют небо» и смогут защитить украинскую промышленность. Спустя месяц Зеленский увеличил требование до семь систем.

Москва осуждает оказание военной помощи Киеву. Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Германия передала Украине еще одну систему ПВО IRIS-T
Германия передала Украине еще одну систему ПВО IRIS-T

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Туризм

Барометр отрасли: развитие внутреннего туризма

СберПро Медиа Промышленность

Рекордная цена:  как развивается золотодобыча на фоне растущего спроса

СберПро Медиа Транспорт

В поисках баланса. Как развиваются контейнерные перевозки в России и мире

СберПро Медиа Интересное

Как технологии помогают бизнесу повысить эффективность в разных отраслях

СберПро Медиа Интересное

Особенности внедрения искусственного интеллекта в бизнес-процессы

СберПро Медиа Промышленность

Барометр отрасли: химическая промышленность

СберПро Медиа Финансы

Эволюция банкинга. Как и почему крупный бизнес переходит на Open API

СберПро Медиа Интересное

Вместе к успеху. Как выстраивать коммуникации  в команде

СберПро Медиа Промышленность

Сплав технологий: 5 трендов цифровизации в металлургии

СберПро Медиа Интересное

Нейро-, микро- и лайфстайл. Тренды российского онлайн-образования

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
ПВО ЗРК Украина Германия Борис Писториус
Материалы по теме
Пожар в Берлине не затронул производство IRIS-T
Политика
Минобороны сообщило об уничтожении ЗРК IRIS-T в Харьковской области
Политика
Российские военные уничтожили зенитный ракетный комплекс IRIS-T ВСУ
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 25 мая
EUR ЦБ: 97,1 (-0,78) Инвестиции, 17:19 Курс доллара на 25 мая
USD ЦБ: 89,7 (-0,55) Инвестиции, 17:19
«Ъ» узнал о погибшем генерале в деле экс-командующего Попова Общество, 23:14
Голикова обсудила с профсоюзами введение дифференцированной шкалы НДФЛ Экономика, 23:09
Германия передала Украине еще одну систему ПВО IRIS-T Политика, 23:08
Минюст начнет публиковать адреса сайтов иноагентов Политика, 23:03
В Москве задержали водителя грузовика, сбившего 8-летнего мальчика Общество, 22:48
ВОЗ заявила о падении продолжительности жизни на 1,8 года из-за COVID-19 Общество, 22:44
Сальдо сообщил о массовом сбросе воды с ДнепроГЭС Политика, 22:26
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Путин сообщил о включении Белоруссии в ШОС Политика, 22:25
В России начнется эксперимент с маркировкой презервативов и филлеров Технологии и медиа, 22:06
США выделили Украине новую партию оружия на $275 млн Политика, 22:01
Таможенники изъяли установки для сброса ракет на границе с Грузией Политика, 21:50
В Белгороде и Шебекино объявили ракетную опасность Политика, 21:47
Обамеянга признали лучшим футболистом сезона в Лиге Европы Спорт, 21:44
Боррель призвал к «мягкому языку» и отсутствию санкций для Грузии Политика, 21:41