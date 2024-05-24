Германия передала Украине еще одну систему ПВО IRIS-T

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Берлин поставил Киеву еще одну установку зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) IRIS-T, она прибыла в страну, сообщает пресс-служба Минобороны Германии в соцсети Х.

«Вместе с недавно поставленным [ЗРК] Patriot мы укрепляем противовоздушную обороны Украины», — приводит ведомство слова министра обороны Бориса Писториуса.

Первый такой комплекс Германия отправила на Украину в октябре 2022 года. Российские военные неоднократно сообщали об уничтожении немецких ЗРК в зоне военной операции. Der Spigel пишет, что это четвертая система ПВО из девяти ранее обещанных.

На фоне массированных ударов по украинским энергообъектам Киев вновь обратилась к западным союзникам с призывом поставить ЗРК Patriot. Президент Украины Владимир Зеленский в конце марта заявил, что военным необходимы по меньшей мере пять американских ЗРК Patriot. По его словам, ЗРК «разблокируют небо» и смогут защитить украинскую промышленность. Спустя месяц Зеленский увеличил требование до семь систем.

Москва осуждает оказание военной помощи Киеву. Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.