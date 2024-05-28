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В Ярославской области полицейские изъяли более 158 кг мефедрона

Ирина Волк: в Ярославской области полицейские изъяли более 158 кг мефедрона
Фото: МВД России
Фото: МВД России

В Ярославской области полицейские изъяли свыше 158 кг мефедрона и задержали троих подозреваемых в его производстве, сообщает официальный представитель МВД Ирина Волк в своем телеграм-канале.

«В хозяйственной постройке, расположенной на территории одного из сел, полицейские обнаружили лабораторное оборудование, а также 40 канистр с различными жидкостями и емкости с порошком», — говорится в сообщении.

В МВД возбудили уголовное дело по ч. 5 ст. 228.1 Уголовного кодекса — незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств. Она предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 15 до 20 лет.

На время следствия обвиняемых заключили под стражу.

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В апреле этого года в Подмосковье полицейские при досмотре автомобиля обнаружили 100 кг наркотиков. Как показала экспертиза, это тоже был мефедрон.

В том же месяце в Калининградской области полиция изъяла 76 кг наркотиков, которые привезли в регион из Колумбии в коробках с бананами.

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