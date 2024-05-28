В Ярославской области полицейские изъяли более 158 кг мефедрона
В Ярославской области полицейские изъяли свыше 158 кг мефедрона и задержали троих подозреваемых в его производстве, сообщает официальный представитель МВД Ирина Волк в своем телеграм-канале.
«В хозяйственной постройке, расположенной на территории одного из сел, полицейские обнаружили лабораторное оборудование, а также 40 канистр с различными жидкостями и емкости с порошком», — говорится в сообщении.
В МВД возбудили уголовное дело по ч. 5 ст. 228.1 Уголовного кодекса — незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств. Она предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 15 до 20 лет.
На время следствия обвиняемых заключили под стражу.
В апреле этого года в Подмосковье полицейские при досмотре автомобиля обнаружили 100 кг наркотиков. Как показала экспертиза, это тоже был мефедрон.
В том же месяце в Калининградской области полиция изъяла 76 кг наркотиков, которые привезли в регион из Колумбии в коробках с бананами.
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