 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Заслуженную артистку России приговорили к 6,5 годам за наркотики

Артистка Рамиля Искандер получила 6,5 лет колонии по статье о сбыте наркотиков
Артистку Рамилю Искандер приговорили к 6,5 годам колонии по делу о покушении на сбыт наркотиков. Ее задержали в 2023 году, силовики нашли в ее доме и автомобиле амфетамин, кокаин и мефедрон
Рамиля Искандер
Рамиля Искандер (Фото: Александр Поляков / ТАСС)

Первомайский районный суд Пензы приговорил к 6,5 года колонии заслуженную артистку России Рамилю Искандер (настоящая фамилия — Хисамова) по делу о покушении на сбыт наркотиков. Она еще и двое фигурантов пытались сбыть их в Пензенской области, говорится в судебном решении.

Искандер признали виновной в нарушении ч. 3 ст. 30, ч. 4 и ч. 5 ст. 228.1 УК (подготовка к производству или сбыту наркотиков в особо крупном размере). Максимальное наказание предусматривало лишение свободы на срок до 20 лет.

Еще двое фигурантов — Владимир Холькин и Ярослав Шалев — получили 5,5 и 5 лет соответственно в исправительной колонии строгого режима.

РБК обратился за комментарием к адвокатам Дмитрию Фролову, Филиппу Ерофееву и Ольге Головановой.

Заслуженную артистку Рамилю Искандер арестовали по наркотической статье
Общество
Рамиля Искандер
Актрису арестовали в прошлом году, при обысках в ее доме и автомобиле нашли амфетамин, кокаин и мефедрон, говорили источники РБК. Телеграм-канал Shot сообщал, что в рамках расследования Искандер пошла на сделку со следствием. Актриса назвала имя соучастника, после его задержания 1 сентября в Пензенской области с 10 кг мефедрона ее дело выделили в отдельное производство, писал Shot.

Актриса служила в РАМТе (спектакли «Денискины рассказы», «Чехов-gala», «Ромео и Джульетта» и другие), снималась в фильме «Царь» Павла Лунгина, а также в сериалах «Людмила Гурченко» и «Родина». Звание заслуженной артистки она получила в 2021 году. После задержания Искандер в РАМТе анонсировали замену ее в спектаклях на других артистов.

Польша ввела ограничения на передвижение российских дипломатов по стране

В ЕС ввели новый режим санкций в отношении России

На Украине закроют театр из-за того, что почти всех актеров забрали по мобилизации

Эрдоган предложил разработать новую турецкую Конституцию.

В Мытищах на штрафстоянке сгорели девять автомобилей. Видео

Мирзиеев встретил Владимира Путина в президентском дворце в Ташкенте. Видео

МИД предложил исключить «Талибан» из списка террористов в России

Apple пояснила внезапное возникновение в iPhone ранее удаленных фото

Названы официальные цены на кроссовер XCite X-cross 7

Названы районы Москвы с наибольшим приростом цен на вторичное жилье

Фонды денежного рынка vs. накопительные счета. Что выгоднее?
Авторы
Теги
Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
При участии
Серкова Анна
Россия общество наркотики артистка тюрьма Пензенская область
Материалы по теме
Заслуженную артистку Рамилю Искандер арестовали по наркотической статье
Общество
В Москве задержали актера «Ленкома» Гариста за избиение и наркотики
Общество
На основателя группы «Пасош» завели дело за наркотики
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 28 мая
EUR ЦБ: 96,3 (-0,79) Инвестиции, 16:36 Курс доллара на 28 мая
USD ЦБ: 88,69 (-1,02) Инвестиции, 16:36
Макрон заявил, что Европа не ведет войну с Россией и хочет мира Политика, 20:05
Правительство поддержало право МВД выдворять иностранцев без суда Политика, 20:04
О чем КНР, Южная Корея и Япония договорились на первом с пандемии саммите Политика, 20:03
В ЕС начали дискуссию об отмене запрета ударов западным оружием по России Политика, 19:49
Honor представила новую линейку флагманских смартфонов Life, 19:40
Надаль на своем последнем «Ролан Гаррос» впервые проиграл в первом раунде Спорт, 19:37
Зарубежные гастроли принесли театрам рекордную выручку с начала пандемии Технологии и медиа, 19:31
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Военная операция на Украине. Главное Политика, 19:28
В Одессе сотрудник военкомата заработал $1 млн на отводах от мобилизации Политика, 19:17
В Telegram обнаружили функцию проверки фактов Технологии и медиа, 19:09
В банке JPMorgan исключили скорое принятие новых ETF на критовалюты Крипто, 19:06
В КНДР признали провал миссии по запуску разведывательного спутника Политика, 18:59
Как прошла Русская музыкальная премия телеканала RU.TV РБК Компании, 18:58
В Каире заявили о стрельбе и гибели военного у занятого ЦАХАЛ КПП «Рафах» Политика, 18:57