Заслуженную артистку России приговорили к 6,5 годам за наркотики
Первомайский районный суд Пензы приговорил к 6,5 года колонии заслуженную артистку России Рамилю Искандер (настоящая фамилия — Хисамова) по делу о покушении на сбыт наркотиков. Она еще и двое фигурантов пытались сбыть их в Пензенской области, говорится в судебном решении.
Искандер признали виновной в нарушении ч. 3 ст. 30, ч. 4 и ч. 5 ст. 228.1 УК (подготовка к производству или сбыту наркотиков в особо крупном размере). Максимальное наказание предусматривало лишение свободы на срок до 20 лет.
Еще двое фигурантов — Владимир Холькин и Ярослав Шалев — получили 5,5 и 5 лет соответственно в исправительной колонии строгого режима.
РБК обратился за комментарием к адвокатам Дмитрию Фролову, Филиппу Ерофееву и Ольге Головановой.
арестовали в прошлом году, при обысках в ее доме и автомобиле нашли амфетамин, кокаин и мефедрон, говорили источники РБК. Телеграм-канал Shot сообщал, что в рамках расследования Искандер пошла на сделку со следствием. Актриса назвала имя соучастника, после его задержания 1 сентября в Пензенской области с 10 кг мефедрона ее дело выделили в отдельное производство, писал Shot.
Актриса служила в РАМТе (спектакли «Денискины рассказы», «Чехов-gala», «Ромео и Джульетта» и другие), снималась в фильме «Царь» Павла Лунгина, а также в сериалах «Людмила Гурченко» и «Родина». Звание заслуженной артистки она получила в 2021 году. После задержания Искандер в РАМТе анонсировали замену ее в спектаклях на других артистов.
Польша ввела ограничения на передвижение российских дипломатов по стране
В ЕС ввели новый режим санкций в отношении России
На Украине закроют театр из-за того, что почти всех актеров забрали по мобилизации
Эрдоган предложил разработать новую турецкую Конституцию.
В Мытищах на штрафстоянке сгорели девять автомобилей. Видео
Мирзиеев встретил Владимира Путина в президентском дворце в Ташкенте. Видео
МИД предложил исключить «Талибан» из списка террористов в России
Apple пояснила внезапное возникновение в iPhone ранее удаленных фото
Названы официальные цены на кроссовер XCite X-cross 7
Названы районы Москвы с наибольшим приростом цен на вторичное жилье
Фонды денежного рынка vs. накопительные счета. Что выгоднее?