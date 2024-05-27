Заслуженную артистку России приговорили к 6,5 годам за наркотики

Артистка Рамиля Искандер получила 6,5 лет колонии по статье о сбыте наркотиков

Артистку Рамилю Искандер приговорили к 6,5 годам колонии по делу о покушении на сбыт наркотиков. Ее задержали в 2023 году, силовики нашли в ее доме и автомобиле амфетамин, кокаин и мефедрон

Рамиля Искандер (Фото: Александр Поляков / ТАСС)

Первомайский районный суд Пензы приговорил к 6,5 года колонии заслуженную артистку России Рамилю Искандер (настоящая фамилия — Хисамова) по делу о покушении на сбыт наркотиков. Она еще и двое фигурантов пытались сбыть их в Пензенской области, говорится в судебном решении.

Искандер признали виновной в нарушении ч. 3 ст. 30, ч. 4 и ч. 5 ст. 228.1 УК (подготовка к производству или сбыту наркотиков в особо крупном размере). Максимальное наказание предусматривало лишение свободы на срок до 20 лет.

Еще двое фигурантов — Владимир Холькин и Ярослав Шалев — получили 5,5 и 5 лет соответственно в исправительной колонии строгого режима.

РБК обратился за комментарием к адвокатам Дмитрию Фролову, Филиппу Ерофееву и Ольге Головановой.