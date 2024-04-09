В Калининградской области нашли 76 кг наркотиков в коробках бананов из Колумбии

В Калининградской области нашли 76 кг наркотиков в коробках с бананами

Video

В Калининградской области полиция изъяла 76 кг наркотиков, которые привезли в регион из Колумбии в коробках с бананами, сообщила официальный представитель российского МВД Ирина Волк в телеграм-канале.

Наркотики обнаружили работники логистического центра в поселке Заозерье Гурьевского района области при разгрузке товара. Они были упакованы в обмотанные полиэтиленом брикеты.

Полиция прибыла на место и изъяла девять коробок с бананами. В каждой из них под верхним слоем фруктов лежали брикеты с белым порошком (всего 76 штук, по 1 кг каждый). По предварительным данным, в коробках перевозили кокаин.

Правоохранительные органы выяснили, что бананы прибыли в регион морем через Германию и город Клайпеда (Литва), туда товар везли на машине. Оттуда через пропускной пункт «Чернышевское» бананы ввезли в Калининградскую область.

МВД возбудило уголовное дело по статьям 30 и 228.1 Уголовного кодекса (покушение на производство, сбыт или пересылку наркотиков). Виновным может грозить до 15 лет лишения свободы.