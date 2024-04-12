 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

При досмотре машины в Подмосковье нашли 100 кг мефедрона

МВД: в Подмосковье задержали подозреваемых в покушении на сбыт 100 кг мефедрона
Фото: МВД России
Фото: МВД России

Сотрудники полиции задержали двух подозреваемых в попытке сбыта около 100 кг мефедрона в Подмосковье, сообщила пресс-служба МВД.

По данным ведомства, при досмотре автомобиля полицейские обнаружили «пакет с кристаллическим веществом», а после еще «99 килограммовых пакетов с аналогичным веществом». Экспертиза показала, что это — мефедрон.

Следователи завели дело о покушении на незаконный сбыт наркотических средств (ст. 30, 228.1 Уголовного кодекса). Виновным грозит до 15 лет лишения свободы. «Фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — добавили в ведомстве.

В Калининградской области нашли 76 кг наркотиков в коробках с бананами
Общество

Ранее, 9 апреля, в Калининградской области полиция изъяла 76 кг наркотиков, которые привезли в регион из Колумбии в коробках с бананами. В каждой из девяти коробок под слоем фруктов лежали брикеты с порошком. Следователи завели дело по аналогичной статье.

Много нового на

На PREMIER много нового

Смотреть

Мистический триллер

Смотреть

Комедийный экшен-сериал

Смотреть

Криминальная драма

Смотреть

30 дней за 1 ₽ на PREMIER

Смотреть

Реклама. Рекламодатель: ООО "ПРЕМЬЕР, 16+

Теги
наркотики МВД Московская область задержание
Материалы по теме
В Калининградской области нашли 76 кг наркотиков в коробках с бананами
Общество
WSJ узнала о расследовании в США из-за продажи наркотиков через Facebook
Бизнес
Суд вынес рэперу Scally Milano предупреждение за пропаганду наркотиков
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 13 апреля
EUR ЦБ: 99,73 (-0,95) Инвестиции, 17:03 Курс доллара на 13 апреля
USD ЦБ: 93,44 (-0,28) Инвестиции, 17:03
Экс-ди­рек­тора проек­та «Гос­тех» задержали по делу о мошенничестве Политика, 17:08
В Гонконге запустят спотовые ETF на биткоин и Ethereum Крипто, 17:03
В Санкт-Петербурге трамвай без тормозов въехал в группу пешеходов. Видео Общество, 17:00
В Подмосковье неизвестный облил двух девушек кислотой Общество, 16:57
Цена нефти Brent превысила $92 за баррель впервые c 23 октября Инвестиции, 16:57
В ЕС начали расследовать «вмешательство» России в еще не прошедшие выборы Политика, 16:50
Таджикистан прокомментировал дело «Крокуса» и напомнил о запрете пыток Политика, 16:50
Скидки до 76% на РБК Pro
На подписку и опции до 15 апреля
За скидкой
Президент Финляндии назначил нового посла в России Политика, 16:48
Минобороны назвало число сдавших в плен украинских военных за неделю Политика, 16:45
Парламент Молдавии одобрил приостановку действия ДОВСЕ Политика, 16:44
Сборная Словакии решила не вызывать игроков из КХЛ на чемпионат мира Спорт, 16:38
Минтруд требует новые отчеты о персонале. Что теперь в них должно быть Pro, 16:36
Минпросвещения исключит обществознание из школьной программы до 9 класса Общество, 16:25
СК «Согласие» выплатила более 15,1 млн руб. за поломку судна на Сахалине Пресс-релиз, 16:23