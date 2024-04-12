При досмотре машины в Подмосковье нашли 100 кг мефедрона

МВД: в Подмосковье задержали подозреваемых в покушении на сбыт 100 кг мефедрона

Фото: МВД России

Сотрудники полиции задержали двух подозреваемых в попытке сбыта около 100 кг мефедрона в Подмосковье, сообщила пресс-служба МВД.

По данным ведомства, при досмотре автомобиля полицейские обнаружили «пакет с кристаллическим веществом», а после еще «99 килограммовых пакетов с аналогичным веществом». Экспертиза показала, что это — мефедрон.

Следователи завели дело о покушении на незаконный сбыт наркотических средств (ст. 30, 228.1 Уголовного кодекса). Виновным грозит до 15 лет лишения свободы. «Фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — добавили в ведомстве.

Ранее, 9 апреля, в Калининградской области полиция изъяла 76 кг наркотиков, которые привезли в регион из Колумбии в коробках с бананами. В каждой из девяти коробок под слоем фруктов лежали брикеты с порошком. Следователи завели дело по аналогичной статье.