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Военная операция на Украине ,  
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Два беспилотника сбили над Белгородской областью

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Николай Гынгазов / ТАСС
Фото: Николай Гынгазов / ТАСС

Средства ПВО сбили два беспилотника над Белгородской областью, сообщило Минобороны России в своем телеграм-канале.

Дроны были уничтожены около 10:40 мск. Подробностей Минобороны не привело.

Ранее ведомство отчиталось, что за ночь средства ПВО уничтожили над Белгородской областью два беспилотника. Еще один дрон был сбит над Курской областью.

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Утром город Шебекино в Белгородской области подвергся атаке с помощью FPV-дрона. В частном жилом доме выбиты окна, повреждены забор и автомобиль. Никто из местных жителей не пострадал.

Два беспилотника сбили над Белгородской областью
Два беспилотника сбили над Белгородской областью

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Теги
Белгородская область Минобороны беспилотники дроны
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