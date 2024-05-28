Два беспилотника сбили над Белгородской областью
Средства ПВО сбили два беспилотника над Белгородской областью, сообщило Минобороны России в своем телеграм-канале.
Дроны были уничтожены около 10:40 мск. Подробностей Минобороны не привело.
Ранее ведомство отчиталось, что за ночь средства ПВО уничтожили над Белгородской областью два беспилотника. Еще один дрон был сбит над Курской областью.
Утром город Шебекино в Белгородской области подвергся атаке с помощью FPV-дрона. В частном жилом доме выбиты окна, повреждены забор и автомобиль. Никто из местных жителей не пострадал.
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