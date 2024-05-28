В Белгородской области на дорогах поставили знаки «Опасность БПЛА»
В Шебекино на двух выездах на объездную дорогу поставили знаки об опасности беспилотников. Как пояснил глава округа Владимир Жданов, объездная дорога идет параллельно границе с Украиной, знаки нужны, чтобы обезопасить жителей.
«За знаком «Опасность БПЛА» стоит знак с направлением движения, где указано, что по объездной существует опасность БПЛА и [представлен] альтернативный объезд», — пояснил Жданов.
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