Минобороны: ПВО сбила три беспилотника над Курской и Белгородской областями

Минобороны сообщило об атаках дронов на Курскую и Белгородскую области

Минувшей ночью средства противовоздушной обороны уничтожили три беспилотника над территориями двух регионов, сообщило Минобороны.

«Дежурными средствами ПВО один БПЛА уничтожен над территорией Курской области, еще два БПЛА уничтожены над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении.

Накануне в Курской области объявляли опасность атаки беспилотников.

В Белгородской области дрон-камикадзе атаковал поселок Совхозный Грайворонского городского округа. После падения беспилотник взорвался, пострадавших нет, уточнил губернатор региона Вячеслав Гладков.