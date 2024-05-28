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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило об атаках дронов на Курскую и Белгородскую области

Минобороны: ПВО сбила три беспилотника над Курской и Белгородской областями
Сюжет
Военная операция на Украине

Минувшей ночью средства противовоздушной обороны уничтожили три беспилотника над территориями двух регионов, сообщило Минобороны.

«Дежурными средствами ПВО один БПЛА уничтожен над территорией Курской области, еще два БПЛА уничтожены над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении.

Опасность атаки беспилотников объявили в Курской и Воронежской областях
Общество
Фото:Сергей Булкин / news.ru / Global Look Press

Накануне в Курской области объявляли опасность атаки беспилотников.

В Белгородской области дрон-камикадзе атаковал поселок Совхозный Грайворонского городского округа. После падения беспилотник взорвался, пострадавших нет, уточнил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Минобороны сообщило об атаках дронов на Курскую и Белгородскую области
Минобороны сообщило об атаках дронов на Курскую и Белгородскую области

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Теги
Минобороны Курская область Белгородская область беспилотники
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