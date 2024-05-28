Генпрокуратура Перу обвинила президента страны во взяточничестве

Генеральная прокуратура Перу направила в конгресс конституционную жалобу против президента страны Дины Болуарте по так называемому делу Rolex, пишет Reuters.

В жалобе Болуарте обвиняется в получении взятки. В случае если конгресс примет жалобу, ситуация может привести к отставке президента, отмечает агентство.

Расследование в отношении Болуарте началось после того, как портал La Encerrona на основе анализа порядка 10 тыс. фотографий сообщил о наличии у президента 14 дорогостоящих часов. По его данным, она в том числе носила часы Rolex из стали и розового золота, стоимость которых составляет от $6 тыс. до $14 тыс., а ее зарплата составляет около $11 тыс.

Президент не стала отрицать, что у нее есть часы Rolex, и заявила, что их ей одолжил другой чиновник.

После обысков в резиденции президента в конце марта группа из 25 депутатов конгресса выступила с инициативой объявить импичмент Болуарте.

Болуарте в ходе пресс-конференции назвала обыски «непропорциональной и оскорбительной мерой» и исключила свою отставку. «Я вступила в должность с чистыми руками и, таким образом, уйду с поста президента в 2026 году», — приводит ее слова Reuters. Обыски также раскритиковал премьер-министр Перу Густаво Адрианзен.

В конце 2022 года генеральный прокурор Перу подавал жалобу на бывшего президента Педро Кастильо, его обвинили в организации мятежа. Кастильо пытался незаконно распустить конгресс за несколько часов до заседания, на котором должно было быть принято решение об импичменте. После его отставки и последующего ареста в стране прошли акции протеста, в результате которых погибли около 40 человек, пишет Reuters.