 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Генпрокуратура Перу обвинила президента страны во взяточничестве

Генпрокуратура Перу обвинила президента страны Болуарте во взяточничестве

Генеральная прокуратура Перу направила в конгресс конституционную жалобу против президента страны Дины Болуарте по так называемому делу Rolex, пишет Reuters.

В жалобе Болуарте обвиняется в получении взятки. В случае если конгресс примет жалобу, ситуация может привести к отставке президента, отмечает агентство.

Расследование в отношении Болуарте началось после того, как портал La Encerrona на основе анализа порядка 10 тыс. фотографий сообщил о наличии у президента 14 дорогостоящих часов. По его данным, она в том числе носила часы Rolex из стали и розового золота, стоимость которых составляет от $6 тыс. до $14 тыс., а ее зарплата составляет около $11 тыс.

Президент не стала отрицать, что у нее есть часы Rolex, и заявила, что их ей одолжил другой чиновник.

После обысков в резиденции президента в конце марта группа из 25 депутатов конгресса выступила с инициативой объявить импичмент Болуарте.

Прокуратура Перу сочла законными обыски у президента по делу Rolex
Политика
Фото:Julio Melendrez / EPA / ТАСС

Болуарте в ходе пресс-конференции назвала обыски «непропорциональной и оскорбительной мерой» и исключила свою отставку. «Я вступила в должность с чистыми руками и, таким образом, уйду с поста президента в 2026 году», — приводит ее слова Reuters. Обыски также раскритиковал премьер-министр Перу Густаво Адрианзен.

В конце 2022 года генеральный прокурор Перу подавал жалобу на бывшего президента Педро Кастильо, его обвинили в организации мятежа. Кастильо пытался незаконно распустить конгресс за несколько часов до заседания, на котором должно было быть принято решение об импичменте. После его отставки и последующего ареста в стране прошли акции протеста, в результате которых погибли около 40 человек, пишет Reuters.

Польша ввела ограничения на передвижение российских дипломатов по стране

В ЕС ввели новый режим санкций в отношении России

На Украине закроют театр из-за того, что почти всех актеров забрали по мобилизации

Эрдоган предложил разработать новую турецкую Конституцию.

В Мытищах на штрафстоянке сгорели девять автомобилей. Видео

Мирзиеев встретил Владимира Путина в президентском дворце в Ташкенте. Видео

МИД предложил исключить «Талибан» из списка террористов в России

Apple пояснила внезапное возникновение в iPhone ранее удаленных фото

Названы официальные цены на кроссовер XCite X-cross 7

Названы районы Москвы с наибольшим приростом цен на вторичное жилье

Фонды денежного рынка vs. накопительные счета. Что выгоднее?
Теги
Перу Генпрокуратура жалоба
Материалы по теме
Конгресс Перу выразил доверие правительству на фоне обысков у президента
Политика
Прокуратура Перу сочла законными обыски у президента по делу Rolex
Политика
В резиденции президента Перу прошли обыски из-за «дела Rolex»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 28 мая
EUR ЦБ: 96,3 (-0,79) Инвестиции, 27 мая, 16:36 Курс доллара на 28 мая
USD ЦБ: 88,69 (-1,02) Инвестиции, 27 мая, 16:36
«Красное уведомление»: как оспорить включение в базу Интерпола Pro, 08:18
Глава СПЧ раскритиковал «Алису» и «Марусю» за отказ ответить, чей Донбасс Политика, 08:12
В ФСБ обвинили Запад в попытке дестабилизировать приграничные регионы Политика, 08:05
Крупнейший аудитор в России нашел новую штаб-квартиру Бизнес, 08:00
Мадуро заявил, что США и ЕС не дали Москве заключить мир c Киевом Политика, 07:45
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 07:30
Генпрокуратура Перу обвинила президента страны во взяточничестве Политика, 07:17
Тайм-менеджмент: как больше успевать
За 5 дней вы пересмотрите свой подход к планированию и научитесь разным инструментам тайм-менеджмента
Подробнее
Минобороны сообщило об атаках дронов на Курскую и Белгородскую области Политика, 07:12
Власти облегчат инвестиции в редкоземельные металлы и курорты Экономика, 07:01
Почему Трамп и Байден планируют ослабить доллар Pro, 07:00
Жен Макрона и Штайнмайера сфотографировали смеющимися на мемориале Политика, 06:52
Белый дом оценит, пересек ли Израиль красную линию при ударе по Рафаху Политика, 06:29
В погранслужбе ФСБ рассказали о пике активности украинских диверсантов Политика, 06:00
Страховщик сообщил об отсутствии решения по «Крокусу» Общество, 05:44