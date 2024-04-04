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Политика ,  
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Конгресс Перу выразил доверие правительству на фоне обысков у президента

Парламент Перу выразил вотум доверия правительству на фоне дела о Rolex

Парламент Перу выразил доверие правительству премьер-министра Густаво Адриансена, назначенного президентом Диной Болуарте, сообщила пресс-служба конгресса.

«Я прошу уважаемый конгресс республики оказать доверие министерскому кабинету, который я возглавляю, чтобы выполнить великие задачи для перуанского народа», — заявил Адриансен на пленарном заседании конгресса.

Глава правительства пообещал посвятить себя «объединению усилий и воли», чтобы страна могла мобилизовать свои «человеческие, материальные и производительные» возможности в пользу быстрого экономического восстановления. Как уточнили в X (Twitter) парламента, заседание конгресса одобрило деятельность кабинета министров под руководством Адриансена, за выступили 70 депутатов, 38 — против, еще 17 воздержались.

Перед этим группа из 25 депутатов конгресса выступила с инициативой объявить импичмент президенту страны Дине Болуарте после обысков в ее резиденции. По мнению парламентариев, нынешний лидер Перу не может управлять страной из-за «постоянной моральной недееспособности».

Прокуратура Перу сочла законными обыски у президента по делу Rolex
Политика
Фото:Julio Melendrez / EPA / ТАСС

В ночь на 30 марта в резиденции Болуарте прошли обыски. Как сообщила прокуратура, часов Rolex у президента не нашли, но «были получены другие материалы, представляющие интерес для расследования». Болуарте вызвали в суд 5 апреля для демонстрации часов и дачи показаний.

Президент назвала обыски «непропорциональной и оскорбительной мерой». Она исключила свою отставку. Болуарте признала, что у нее есть часы Rolex, на которые «она копила с детства».

Болуарте стала президентом Перу в декабре 2022 года после импичмента Педро Кастильо. На фоне массовых протестов его сторонников она предложила провести досрочные выборы в апреле 2024 года и конституционную реформу.

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Теги
Перу импичмент rolex часы
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