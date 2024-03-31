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Прокуратура Перу сочла законными обыски у президента по делу Rolex

Прокуратура Перу осчла законными обыски в резиденции президента Болуарте
Дину Болуарте заподозрили в незаконном обогащении. Она назвала обыски «оскорбительной мерой» и отказалась уходить в отставку
Фото: Julio Melendrez / EPA / ТАСС
Фото: Julio Melendrez / EPA / ТАСС

Обыски в резиденции президента Перу Дины Болуарте по так называемому делу Rolex в ночь на 30 марта осуществлялись в соответствии с распоряжением Верховного суда, сообщили в пресс-службе надзорного органа.

«Обыски по месту жительства, в офисе и резиденции президента, во Дворце правительства в ночь с 29 на 30 марта 2024 года были проведены по распоряжению Верховного суда в рамках предварительного расследования; следовательно, они проводились в соответствии с законом. Исключено, что вмешательство прокуратуры было незаконным, неконституционным и неправильным», — говорится в сообщении ведомства на странице X (ранее — Twitter).

По данным портала RPP, представителям прокуратуры не открыли дверь в резиденции Болуарте, после чего ее выбили. Внутри находились адвокаты президента Перу, ее самой дома не оказалось.

«В ходе обысков не обнаружено часов Rolex президента республики, несмотря на запрос об их оценке, однако были получены другие материалы, представляющие интерес для расследования», — говорится в сообщении прокуратуры. Там добавили, что Болуарте вызвали в суд 5 апреля для демонстрации часов и дачи показаний.

Сама Болуарте в ходе пресс-конференции назвала обыски «непропорциональной и оскорбительной мерой» и исключила свою отставку. «Я вступила в должность с чистыми руками и, таким образом, уйду с поста президента в 2026 году», — приводит ее слова Reuters. Обыски также раскритиковал премьер-министр Перу Густаво Адрианзен.

«Политический шум, который поднимается, серьезный, он затрагивает всю страну, — написал он на своей странице в X. — То, что произошло за последние несколько часов, является непропорциональными и неконституционными действиями».

Reuters писал, что расследование началось после того, как портал La Encerrona на основе анализа порядка 10 тыс. фотографий сообщил о наличии у Болуарте 14 дорогостоящих часов. По его данным, президент Перу в том числе носила часы Rolex из стали и розового золота, стоимость которых составляет от $6 тыс. до $14 тыс., а ее зарплата — 15 тыс. сингапурских долларов (около $11 тыс.).

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Сама президент не стала отрицать, что у нее есть часы Rolex, добавив, что это «плод ее работы». «Я хочу сказать не предвзятым СМИ, а всему Перу: я работаю с 18 лет, и то, что у меня есть, является результатом моих усилий и моей работы. Это конкретный предмет из прошлых лет, и я использую его очень редко», — заявила она 15 марта, отказавшись привести подробности. Болуарте признала, что у нее есть часы Rolex, на которые «она копила с детства», пишет Reuters.

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По данным агентства, на прошлой неделе прокуратура попыталась проверить часы в офисе Болуарте, заподозрив незаконное обогащение и недекларирование дорогостоящей коллекции. Ее адвокаты тогда заявили о плотном графике президента и попытались перенести встречу. Тогда надзорное ведомство подало запрос на обыск в суд, санкцию выдал верховный судья Хуан Карлос Чекли Сория.

Болуарте стала президентом Перу в декабре 2022 года после импичмента Педро Кастильо. На фоне массовых протестов его сторонников она предложила провести досрочные выборы в апреле 2024 года и конституционную реформу.

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Юлия Овчинникова
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