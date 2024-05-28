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Выборы президента России ,  
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В погранслужбе ФСБ рассказали о пике активности украинских диверсантов

Погранслужба ФСБ: пик активности украинских ДРГ пришелся на выборы президента
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Выборы президента России

Украинские диверсионно-разведывательные группы наиболее активно пытались проникнуть на территорию России во время подготовки и проведения выборов президента, заявил в интервью «РИА Новости» первый заместитель директора — руководитель Пограничной службы ФСБ России генерал армии Владимир Кулишов.

Он подчеркнул, что все эти попытки были предотвращены, противник понес существенные потери.

«В указанный период совместно с подразделениями ВС России и Росгвардии предотвращены неоднократные попытки вооруженного вторжения украинских боевиков в приграничные районы Белгородской и Курской областей», — добавил Кулишов.

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В марте Минобороны неоднократно отчитывалось об отражении атак диверсантов. 12 марта ФСБ сообщила о срыве попытки их прорыва через границу в Белгородской и Курской областях. По данным спецслужбы, потери диверсантов составили более ста человек. Были уничтожены шесть танков, 20 бронемашин, а также французская артиллерийская установка Caesar.

Выборы президента России проходили с 15 по 17 марта 2024 года. По данным ЦИК, после подсчета 100% голосов Владимир Путин набрал на них рекордные 87,28% голосов.

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Теги
диверсанты диверсионная группа пограничники выборы президента
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