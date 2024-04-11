В Калининградской области задержали организаторов диверсионной группы

Video

Сотрудники ФСБ в Калининградской области задержали двоих местных жителей 2001 и 2002 годов рождения, подозреваемых в организации диверсионного сообщества и сотрудничестве со Службой безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщает «НИА-Калининград» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По данным ФСБ, один из фигурантов установил связь с сотрудником СБУ и по его указанию создал диверсионное сообщество для совершения на территории России поджогов объектов транспортной инфраструктуры и средств связи.

В его задачи также входили вербовка новых членов группы, распределение обязанностей между ними, поиск объектов диверсий и организация их исполнения. Второй подозреваемый, вступив в группировку, помогал искать исполнителей диверсий.

Возбуждено уголовное дело об организации преступного сообщества и участии в нем (ч. 1 и ч. 2 ст. 281.3 Уголовного кодекса). Подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Им грозит до пожизненного лишения свободы. Силовики ищут других участников диверсионной группы.

С начала военной операции на Украине ФСБ регулярно отчитывается о задержании подозреваемых в подготовке диверсий по заданию украинских спецслужб. Так, например, 10 апреля задержали жительницу Запорожской области по подозрению в подготовке теракта против российских военнослужащих. ФСБ полагает, что СБУ «координировала деятельность пособницы террористов и снабдила ее взрывчатыми веществами».