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Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
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Страховщик сообщил об отсутствии решения по «Крокусу»

«Ингосстрах» еще не принял решение о страховом случае по «Крокусу»
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Теракт в «Крокус Сити Холле»

Решение о страховом случае из-за ущерба зданию «Крокус Сити Холла», где 22 марта произошел теракт, еще не принято, рассказали «РИА Новости» в пресс-службе «Ингосстраха».

В компании уточнили, что расследование продолжается. В Союзе торговых центров ущерб, нанесенный в результате пожара, оценивали в 6 — 12 млрд руб. Вице-президент СТЦ Павел Люлин заявил, что здание концертного зала будет проще снести, чем отремонтировать. «Крокус Интернешнл», владеющая залом «Крокус Сити Холл», пообещала восстановить его после теракта.

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Фото:Андрей Любимов / РБК

Вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» вооруженные люди открыли стрельбу из автоматического оружия по посетителям концерта группы «Пикник». После стрельбы в здании начался пожар. Число погибших превысило 140 человек, пострадали более 550.

Концертный зал полностью выгорел, его крыша обрушилась.  Ответственность за теракт в «Крокусе» взяла на себя ячейка «Исламского государства» (признано террористической организацией и запрещено в России) «Вилаят Хорасан».

Теги
теракт страховая компания «Ингосстрах» страховой случай Крокус Сити Холл
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