Париж ответил на слова Сырского об отправке французов на Украину

Вопрос об отправке французских военных инструкторов на Украину продолжает оставаться предметом обсуждений с Киевом для понимания точных потребностей ВСУ, заявили Reuters в Минобороны Франции.

Накануне главком ВСУ Александр Сырский сообщил, что приветствует отправку французов на Украину и уже подписал необходимые для их пребывания на территории страны документы.

«Как уже неоднократно упоминалось, обучение на украинской земле является одним из проектов, обсуждаемых после конференции по поддержке Украины, созванной президентом республики 26 февраля», — сказали в французском военном ведомстве.

В конце февраля президент Франции Эмманюэль Макрон не исключил отправки войск западных стран на Украину. В марте он заявил, что Франции может понадобиться провести военную операцию на Украине против России.

Le Monde писала, что на закрытом мероприятии в феврале Макрон сказал: «В любом случае, в наступающем году мне придется послать некоторых ребят в Одессу». По данным газеты, Париж разрабатывал план с отправкой французских военных в Одессу с прошлого лета.

В Кремле предупреждали, что появление военных НАТО на Украине сделает неизбежным конфликт с Россией. Вместе с тем глава российского МИДа Сергей Лавров утверждал, что на Украине уже есть кадровые британские и французские военнослужащие.