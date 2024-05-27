МЧС: четыре сотрудника ведомства пострадали при атаке дрона на Горловку

При атаке дрона на Горловку пострадали четыре сотрудника МЧС

Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Четыре сотрудника МЧС пострадали в результате атаки дрона на город Горловка в ДНР, сообщила пресс-служба ведомства в телеграм-канале.

В МЧС рассказали, что сотрудники ведомства тушили пожар в частном доме, куда попал взрывоопасный предмет. В это время город повторно подвергся атаке.

Пострадавших пожарных осмотрели медики. Всех четверых отправили лечиться амбулаторно, уточнили в МЧС.

Горловка расположена почти в 20 км к северу от Донецка. Город неоднократно подвергался атакам дронов после начала военной операции.

В начале мая МЧС также сообщило, что в результате атаки дрона на Горловку пострадали несколько спасателей, их число ведомство не назвало. Сотрудники получили ранения, когда тушили горящую сухую траву. Всех пострадавших госпитализировали.

Двое сотрудников МЧС пострадали в Горловке при атаке дрона 14 апреля. Спасатели тушили частный дом, который также загорелся из-за сброса взрывоопасного предмета. Тогда место повторно атаковал дрон.