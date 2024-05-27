При атаке дрона на Горловку пострадали четыре сотрудника МЧС
Четыре сотрудника МЧС пострадали в результате атаки дрона на город Горловка в ДНР, сообщила пресс-служба ведомства в телеграм-канале.
В МЧС рассказали, что сотрудники ведомства тушили пожар в частном доме, куда попал взрывоопасный предмет. В это время город повторно подвергся атаке.
Пострадавших пожарных осмотрели медики. Всех четверых отправили лечиться амбулаторно, уточнили в МЧС.
Горловка расположена почти в 20 км к северу от Донецка. Город неоднократно подвергался атакам дронов после начала военной операции.
В начале мая МЧС также сообщило, что в результате атаки дрона на Горловку пострадали несколько спасателей, их число ведомство не назвало. Сотрудники получили ранения, когда тушили горящую сухую траву. Всех пострадавших госпитализировали.
Двое сотрудников МЧС пострадали в Горловке при атаке дрона 14 апреля. Спасатели тушили частный дом, который также загорелся из-за сброса взрывоопасного предмета. Тогда место повторно атаковал дрон.
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