В Шебекино украинский дрон взорвался на автозаправке
На въезде в приграничный город Шебекино украинский беспилотник атаковал заправочную станцию, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«В результате взрыва никто из мирных жителей не пострадал. Выбито остекление в здании АЗС и поврежден навес», — уточнил Гладков.
По его словам, оперативные службы уже работают на месте происшествия.
С начала российской военной операции на Украине приграничные регионы регулярно попадают под обстрелы и подвергаются атакам беспилотников.
Днем 27 мая в городе Грайворон Белгородской области произошел взрыв, в результате падения беспилотника на автомобильную стоянку пострадала женщина. У нее сквозное ранение левой нижней конечности, уточнил губернатор. После взрыва на автостоянке 13 легковых автомобилей получили повреждения.
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