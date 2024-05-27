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Военная операция на Украине ,  
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В Шебекино украинский дрон взорвался на автозаправке

Гладков: дрон ВСУ взорвался на автозаправке на въезде в Шебекино
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Сергей Петров / news.ru / Global Look Press
Фото: Сергей Петров / news.ru / Global Look Press

На въезде в приграничный город Шебекино украинский беспилотник атаковал заправочную станцию, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«В результате взрыва никто из мирных жителей не пострадал. Выбито остекление в здании АЗС и поврежден навес», — уточнил Гладков.

По его словам, оперативные службы уже работают на месте происшествия.

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Фото:Николай Гынгазов / ТАСС

С начала российской военной операции на Украине приграничные регионы регулярно попадают под обстрелы и подвергаются атакам беспилотников.

Днем 27 мая в городе Грайворон Белгородской области произошел взрыв, в результате падения беспилотника на автомобильную стоянку пострадала женщина. У нее сквозное ранение левой нижней конечности, уточнил губернатор. После взрыва на автостоянке 13 легковых автомобилей получили повреждения.

В Шебекино украинский дрон взорвался на автозаправке
В Шебекино украинский дрон взорвался на автозаправке

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Вячеслав Гладков Шебекино Белгородская область беспилотники Украина
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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