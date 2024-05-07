Сотрудники МЧС пострадали при атаке дрона в Горловке после тушения сухой травы

МЧС сообщило о ранении сотрудников при атаке дрона в Горловке

Сотрудники МЧС пострадали при атаке дрона во время их возвращения после ликвидации возгорания сухой травы в Горловке, сообщило ведомство, не уточнив число раненых. Их госпитализировали. Также повреждена пожарная автоцистерна

Фото: МЧС России

Сотрудники МЧС пострадали в результате атаки беспилотника в Горловке в ДНР, они госпитализированы, сообщило ведомство.

«В Горловке огнеборцы ведомства ликвидировали возгорание сухой травы. При возвращении в пожарную часть подразделение атаковал беспилотник. <...> Также повреждена пожарная автоцистерна», — говорится в публикации МЧС в телеграм-канале.

Ведомство не уточняет число пострадавших сотрудников.

ДНР и в частности город Горловка регулярно подвергаются обстрелам и атакам беспилотников. Не первый раз под атаку попадают сотрудники МЧС — 14 апреля два пожарных были ранены в результате повторной атаки дрона во время тушения загоревшегося из-за сброса взрывоопасного предмета на частный дом в Никитовском районе.