МЧС сообщило о ранении сотрудников при атаке дрона в Горловке
Сотрудники МЧС пострадали в результате атаки беспилотника в Горловке в ДНР, они госпитализированы, сообщило ведомство.
«В Горловке огнеборцы ведомства ликвидировали возгорание сухой травы. При возвращении в пожарную часть подразделение атаковал беспилотник. <...> Также повреждена пожарная автоцистерна», — говорится в публикации МЧС в телеграм-канале.
Ведомство не уточняет число пострадавших сотрудников.
ДНР и в частности город Горловка регулярно подвергаются обстрелам и атакам беспилотников. Не первый раз под атаку попадают сотрудники МЧС — 14 апреля два пожарных были ранены в результате повторной атаки дрона во время тушения загоревшегося из-за сброса взрывоопасного предмета на частный дом в Никитовском районе.
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