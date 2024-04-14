В ДНР из-за атаки дрона пострадали двое сотрудников МЧС

В городе Горловка Донецкой народной республики двое сотрудников МЧС пострадали при атаке беспилотника, сообщила пресс-служба ведомства в телеграм-канале.

Пожарные тушили возгорание в Никитовском районе Горловки, там загорелся частный дом из-за сброса взрывоопасного предмета, уточнили в МЧС. «Во время тушения произошла повторная атака с БПЛА. В результате этого пострадали двое сотрудников МЧС России. Им оказывается медицинская помощь», — добавили в ведомстве.

Одна пожарная автоцистерна полностью уничтожена в результате атаки, вторая — получила повреждения.

Днем 13 апреля Горловка попала под обстрел с украинской стороны. Семь человек получили ранения, среди пострадавших было двое детей. По данным мэра Ивана Приходько, обстрелу подвергся жилой массив «Комсомолец» в Никитовском районе.

В ДНР регулярно сообщают об обстрелах и атаках беспилотниках. Так, Никитовский район 12 апреля был дважды атакован дроном.