 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

В ДНР из-за атаки дрона пострадали двое сотрудников МЧС

МЧС: в Горловке из-за атаки дрона пострадали двое сотрудников ведомства
Сюжет
Военная операция на Украине

В городе Горловка Донецкой народной республики двое сотрудников МЧС пострадали при атаке беспилотника, сообщила пресс-служба ведомства в телеграм-канале.

Пожарные тушили возгорание в Никитовском районе Горловки, там загорелся частный дом из-за сброса взрывоопасного предмета, уточнили в МЧС. «Во время тушения произошла повторная атака с БПЛА. В результате этого пострадали двое сотрудников МЧС России. Им оказывается медицинская помощь», — добавили в ведомстве.

Одна пожарная автоцистерна полностью уничтожена в результате атаки, вторая — получила повреждения.

В ДНР из-за атаки дрона пострадали 10 сотрудников МЧС
Политика
Фото:МЧС России

Днем 13 апреля Горловка попала под обстрел с украинской стороны. Семь человек получили ранения, среди пострадавших было двое детей. По данным мэра Ивана Приходько, обстрелу подвергся жилой массив «Комсомолец» в Никитовском районе.

В ДНР регулярно сообщают об обстрелах и атаках беспилотниках. Так, Никитовский район 12 апреля был дважды атакован дроном.

Много нового на

На PREMIER много нового

Смотреть

Мистический триллер

Смотреть

Комедийный экшен-сериал

Смотреть

Криминальная драма

Смотреть

30 дней за 1 ₽ на PREMIER

Смотреть

Реклама. Рекламодатель: ООО "ПРЕМЬЕР, 16+

Теги
ДНР Горловка МЧС обстрел Пожар
Материалы по теме
В ДНР из-за атаки дрона пострадали 10 сотрудников МЧС
Политика
В ДНР заявили о продвижении войск под Марьинкой
Политика
В Горловке шесть коммунальщиков подорвались на мине
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 13 апреля
EUR ЦБ: 99,73 (-0,95) Инвестиции, 12 апр, 17:03 Курс доллара на 13 апреля
USD ЦБ: 93,44 (-0,28) Инвестиции, 12 апр, 17:03
В ДНР из-за атаки дрона пострадали двое сотрудников МЧС Политика, 14:51
Захарова ответила послу Израиля на призыв осудить удар Ирана Политика, 14:46
Лыжник Белов стал чемпионом России в марафоне на 70 км Спорт, 14:38
Урну с прахом Александра Ширвиндта захоронили на Новодевичьем кладбище Общество, 14:26
МИД заявил о переносе женевских дискуссий по Закавказью в другую страну Политика, 14:25
Биатлонист Халили выиграл масс-старт на Кубке Содружества Спорт, 14:22
Как бороться с оттоком клиентов с помощью ИИ Pro, 14:12
Скидки до 76% на РБК Pro
На подписку и опции до 15 апреля
За скидкой
«Самая мощная атака дронов в истории». Как Иран наносил удары по Израилю Общество, 14:11 
«Оренбург» обыграл клуб Юрана и продлил победную серию до трех матчей Спорт, 14:07
Российские военные уничтожили зенитный ракетный комплекс IRIS-T ВСУ Политика, 14:05
Израильская ПВО отразила атаку сотен иранских ракет и дронов. Видео Политика, 14:01
Ynet узнал о «ядерном» сценарии ответа Израиля на иранские удары Политика, 14:00
Куклачеву поставили пять стентов на сердце после инфаркта Общество, 13:52
Израиль начал наносить удары возмездия в ответ на ночную атаку Политика, 13:36