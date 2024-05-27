МЧС опровергло данные о пожаре на зерновом терминале в порту Азов
Информация о пожаре на зерновом терминале в порту Азов в Ростовской области не соответствует действительности, сообщили РБК в региональном управлении МЧС.
«Информация о пожаре на зерновом терминале в порту города Азов не соответствует действительности. По данным всех дежурных служб, информация о возгорании не поступала», — сообщили в ведомстве.
В пресс-службе добавили, что задымления после просмотра записей с камер видеонаблюдения специалисты также не обнаружили.
О крупном пожаре на зерновом терминале в порту Азов ранее сообщили 161.ru и телеграм-канал «Тютина». Телеграм-канал Shot утверждал, что очаг возгорания находится в транспортной ленте. Издание Rostovgazeta со ссылкой на очевидцев писало, что к вечеру пожар локализовали.
Порт Азов является одним из старейших в России, расположен на берегу рек Дон и Азовка. Его общая площадь превышает 24 га. На территории порта расположены терминал для перевалки сельскохозяйственной продукции, два зерновых и два нефтеналивных терминала, а также рыбозавод.
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