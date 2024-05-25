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Военная операция на Украине ,  
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В здании белгородского сельхозпредприятия возник пожар после атаки дрона

Сюжет
Военная операция на Украине

Село Ясные Зори Белгородского района подверглось атаке с помощью беспилотника. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

В результате сброса взрывного устройства была повреждена кровля здания сельхозпредприятия. Внутри помещения произошло возгорание, пожар уже потушили. Никто не пострадал.

Накануне вечером сразу несколько населенных пунктов Белгородской области подверглись атаке ВСУ с помощью беспилотников. В селе Красное Шебекинского городского округа в результате сброса взрывного устройства были повреждены кровля, фасад и остекление одного магазина.

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Фото:Александр Полегенько / ТАСС

Еще один дрон атаковал село Муром, была повреждена линия электропередачи. В селе Малиновка в результате атаки с помощью FPV-дрона поврежден легковой автомобиль. Во всех случаях обошлось без пострадавших.

В здании белгородского сельхозпредприятия возник пожар после атаки дрона
В здании белгородского сельхозпредприятия возник пожар после атаки дрона

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Персоны
Белгородская область Вячеслав Гладков беспилотники дроны
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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