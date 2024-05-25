В здании белгородского сельхозпредприятия возник пожар после атаки дрона

Село Ясные Зори Белгородского района подверглось атаке с помощью беспилотника. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

В результате сброса взрывного устройства была повреждена кровля здания сельхозпредприятия. Внутри помещения произошло возгорание, пожар уже потушили. Никто не пострадал.

Накануне вечером сразу несколько населенных пунктов Белгородской области подверглись атаке ВСУ с помощью беспилотников. В селе Красное Шебекинского городского округа в результате сброса взрывного устройства были повреждены кровля, фасад и остекление одного магазина.

Еще один дрон атаковал село Муром, была повреждена линия электропередачи. В селе Малиновка в результате атаки с помощью FPV-дрона поврежден легковой автомобиль. Во всех случаях обошлось без пострадавших.