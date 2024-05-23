В Твери загорелся цех по переработке мусора
В Твери загорелся мусороперерабатывающий цех, огонь локализовали на площади 1 тыс. кв. м, сообщила пресс-служба МЧС.
В результате возгорания обрушилась кровля здания. Пожар тушат 46 специалистов и десять единиц техники. Никто не пострадал, добавили в ведомстве. Из-за пожара перекрыли движение по нескольким улицам, пишет «Московский комсомолец».
Накануне, 22 мая, на станции Поварово в Московской области загорелись два вагона электрички Москва — Тверь. Всех пассажиров эвакуировали, никто не пострадал. Власти предупредили о задержках и отмене пригородных поездов в этом направлении, а также «Сапсанов».
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