В ростовском порту Азов произошел крупный пожар

Крупный пожар произошел на зерновом терминале в порту Азов, пишут местные телеграм-каналы. Очаг возгорания находится в транспортной ленте, сообщил Shot. Rostovgazeta со ссылкой на очевидцев отмечает, что пожар локализован

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На зерновом терминале в порту Азов в Ростовской области произошел крупный пожар, сообщило издание 161.ru и телеграм-канал «Тютина».

По данным телеграм-канала Shot, очаг возгорания находится в транспортной ленте. Издание Rostovgazeta со ссылкой на очевидцев отмечает, что пожар локализован.

В управлении МЧС России по региону опровергли информацию о пожаре, передает ТАСС. «В ряде СМИ появилась информация о пожаре на зерновом терминале в порту Азова. Данная информация не соответствует действительности», — сказал представитель ведомства. По его словам, ГУМЧС России по Ростовской области ведет мониторинг по камерам видеонаблюдения — задымления нет.

В здании белгородского сельхозпредприятия возник пожар после атаки дрона Политика РБК обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МЧС по Ростовской области.