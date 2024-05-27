Капитана врезавшегося в мост в Ростове сухогруза проверят на алкоголь
Капитана сухогруза «Зеленга», накануне протаранившего железнодорожный мост в Ростове-на-Дону, отправили на медицинское освидетельствование, сообщил РБК источник в МВД. Информацию подтвердил другой источник, в территориальном отделе полиции.
Речь идет о мосте, проходящем вдоль проспекта Сиверса. Сухогруз врезался в один из пролетов сооружения 26 мая, ударом была снесена капитанская рубка.
Капитан судна — житель Новороссийска, 1945 года рождения, сообщили источники РБК. По их сведениям, всего на судне в момент столкновения находилось 11 членов экипажа, все — граждане России.
В результате удара никто не пострадал, однако судно получило механические повреждения. Разлива нефтепродуктов не произошло, сообщили источники. Сухогруз после аварии отбуксировали в городской порт. Поезда из-за аварии не задерживали.
Причиной столкновения источники РБК назвали неисправность рулевого управления. Такие же данные РБК ранее приводили в региональном управлении МЧС.
Железнодорожный мост в Ростове-на-Дону считается объектом культурного наследия народов России регионального значения. Срединная его часть поднимается для пропуска судов. Мост через Дон подобной конструкции был первым в России и Европе. Составные части подъемного механизма произвели в США, за это мост получил название «Американский». Во время Второй мировой войны он был разрушен, а в 1945 году восстановлен.
Сухогруз врезался в мост в Ростове-на-Дону. Видео
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