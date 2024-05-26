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Теплоход и прогулочное судно столкнулись под мостом в Петербурге

Прокуратура Петербурга организует проверку после столкновения теплохода и судна

В Санкт-Петербурге под Литейным мостом столкнулись теплоход «Соларис» и прогулочное судно «Чайка-СПГ», сообщила пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры в телеграм-канале.

Инцидент произошел ночью 25 мая. «Под Литейным мостом в Санкт-Петербурге теплоход «Соларис» совершил навал на прогулочное судно «Чайка-СПГ», — говорится в сообщении.

Прокуратура проведет проверку «исполнения законодательства о безопасности движения при эксплуатации водного транспорта и соблюдение прав пассажиров».

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Фото:Министерство экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха (Якутия)

В ночь с 23 на 24 мая в Петербурге на Неве столкнулись еще два теплохода. Во время туристической прогулки один теплоход при развороте столкнулся с другим, в результате чего второй теплоход врезался в опору Благовещенского моста. Пострадавших в результате происшествия не было, оба судна не пробиты, хотя есть вмятины.

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Теги
Санкт-Петербург теплоход прогулочный катер транспортная прокуратура проверка
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