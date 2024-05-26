Теплоход и прогулочное судно столкнулись под мостом в Петербурге
В Санкт-Петербурге под Литейным мостом столкнулись теплоход «Соларис» и прогулочное судно «Чайка-СПГ», сообщила пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры в телеграм-канале.
Инцидент произошел ночью 25 мая. «Под Литейным мостом в Санкт-Петербурге теплоход «Соларис» совершил навал на прогулочное судно «Чайка-СПГ», — говорится в сообщении.
Прокуратура проведет проверку «исполнения законодательства о безопасности движения при эксплуатации водного транспорта и соблюдение прав пассажиров».
В ночь с 23 на 24 мая в Петербурге на Неве столкнулись еще два теплохода. Во время туристической прогулки один теплоход при развороте столкнулся с другим, в результате чего второй теплоход врезался в опору Благовещенского моста. Пострадавших в результате происшествия не было, оба судна не пробиты, хотя есть вмятины.
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