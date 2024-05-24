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Два теплохода столкнулись на Неве, один врезался в опору моста

Два теплохода столкнулись на Неве, один врезался в опору моста
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Два теплохода столкнулись на реке Неве в Санкт-Петербурге, один из них также врезался в опору Благовещенского моста, сообщили в транспортной полиции по Северо-Западному федеральному округу.

По информации полицейских, инцидент произошел в ночь с 23 на 24 мая. На месте они обнаружили, что «во время туристической прогулки <...> теплоход при развороте совершил навал на ближайший теплоход, вследствие чего второй теплоход столкнулся с опорой Благовещенского моста».

Пострадавших в результате происшествия нет, оба судна не пробиты, хотя есть вмятины. На опоре остались следы краски от столкнувшегося с ней теплохода.

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Фото:Министерство экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха (Якутия)

В полиции добавили, что проверили капитанов теплоходов и «медицинское освидетельствование алкогольного опьянения не показало».

Оперативники выясняют, что в таком случае могло привести к инциденту.

Летом 2021 года в Санкт-Петербурге столкнулись катер и прогулочный теплоход, в результате первый затонул. А годом ранее теплоход с выпускниками столкнулся с причальной стенкой набережной в Москве неподалеку от Большого Устьинского моста.

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Санкт-Петербург теплоходы происшествие мосты
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