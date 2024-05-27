В Абхазии ответили на слова премьера Грузии о скором воссоединении

Ираклий Кобахидзе (Фото: Irakli Gedenidze / Reuters)

Любые попытки властей Грузии вернуть Абхазию в состав страны бесперспективны, говорится в заявлении, опубликованном на сайте абхазского МИДа.

Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе ранее заявил, что мечта его страны— к 2030 году воссоединиться с Абхазией и Южной Осетией и в таком виде вступить в Евросоюз. Грузинские власти неоднократно подчеркивали, что стремятся к воссоединению мирным путем.

«Очевидно, что подобные популистские заявления звучат в преддверии очередных парламентских выборов и направлены прежде всего на внутреннюю аудиторию. Любые попытки грузинского руководства вернуть Республику Абхазия в состав Грузии являются абсолютно бесперспективными», — ответили Кобахидзе в абхазском МИДе.

В ведомстве подчеркнули, что Абхазия — независимое государство и продолжает «идти по пути укрепления собственного суверенитета».

«Народ Республики Абхазия сделал свой окончательный выбор, и этот выбор не подлежит какой-либо ревизии», — добавили в министерстве.

В Советском Союзе Абхазия (на правах автономной республики) и Южная Осетия входили в состав Грузинской ССР. После распада СССР обе объявили о своей независимости. Это спровоцировало военный конфликт с Тбилиси. В ночь на 8 августа 2008 года Грузия ввела в Южную Осетию войска и начала бомбить столицу самопровозглашенной республики город Цхинвал. В ответ занимавший тогда пост президента России Дмитрий Медведев объявил о начале операции «по принуждению к миру». Конфликт длился пять дней. В конце того же месяца Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии, Грузия назвала это оккупацией. Помимо России суверенными эти республики признают Никарагуа, Венесуэла, Сирия и Науру.

МИД Южной Осетии в ответ на слова Кобахидзе назвал разговоры о присоединении республики к Грузии неуместными.