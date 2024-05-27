В Южной Осетии назвали неуместными разговоры о вхождении в состав Грузии

Разговоры о вхождении Южной Осетии в состав Грузии абсолютно неуместны. Об этом заявил южноосетинский МИД.

«Считаем абсолютно неуместными любые разговоры о т.н. вхождении в состав Грузии», — говорится в заявлении ведомства. В МИД подчеркнули, что «народ Республики Южная Осетия сделал свой не подлежащий пересмотру выбор в пользу строительства своей суверенной государственности».

Ранее грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил, что мечта Грузии — к 2030 году объединиться с Абхазией и Южной Осетией и с ними в составе присоединиться к Евросоюзу.