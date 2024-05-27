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Политика ,  
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В Южной Осетии назвали неуместными разговоры о вхождении в состав Грузии

Разговоры о вхождении Южной Осетии в состав Грузии абсолютно неуместны. Об этом заявил южноосетинский МИД.

«Считаем абсолютно неуместными любые разговоры о т.н. вхождении в состав Грузии», — говорится в заявлении ведомства. В МИД подчеркнули, что «народ Республики Южная Осетия сделал свой не подлежащий пересмотру выбор в пользу строительства своей суверенной государственности».

Ранее грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил, что мечта Грузии — к 2030 году объединиться с Абхазией и Южной Осетией и с ними в составе присоединиться к Евросоюзу.

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Политика
Цхинвал,&nbsp;Южная&nbsp;Осетия

Абхазская ССР была автономной республикой в составе Грузинской ССР, а Южная Осетия входила в состав последней. После распада Советского Союза обе республики объявили о своей независимости. Это спровоцировало военный конфликт с Тбилиси.

В ночь на 8 августа 2008 года Грузия ввела в Южную Осетию войска и начала бомбить столицу самопровозглашенной республики — Цхинвал. В ответ на тот момент президент России Дмитрий Медведев объявил о начале операции «по принуждению к миру». Конфликт длился пять дней.

В конце того же месяца Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии, Грузия назвала это оккупацией. Помимо России суверенными эти республики признают Никарагуа, Венесуэла, Сирия и Науру. Грузия заявляла, что собирается мирным путем восстановить территориальную целостность страны.

Теги
Грузия Южная Осетия Абхазия
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