Лавров увидел превышение полномочий в словах главы НАТО об ударах Украины

Сергей Лавров (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Генсек НАТО Йенс Столтенберг превысил полномочия, поддержав право Украины бить по территории России западным оружием, заявил глава МИДа Сергей Лавров телеграм-каналу «Вы слушали «Маяк».

«Столтенберга уже осадили сами члены НАТО, в частности итальянский премьер. <...> И я сомневаюсь, что генсекретарь может брать на себя такую ответственность и выступать от имени членов блока, когда эта тема не обсуждалась в рамках НАТО», — сказал Лавров.

«Я считаю, он превысил свои полномочия», — заключил министр.

Днем 27 мая, выступая на сессии Парламентской ассамблеи НАТО, Столтенберг снова призвал дать Украине возможность использовать поставляемое Западом оружие для ударов по «легитимным целям» на российской территории. По его словам, в противном случае Украина не сможет оборонять себя в рамках конфликта. Столтенберг отметил, что пришло время для снятия ограничений, поскольку линия фронта и граница в районе Харькова «уже почти одно и то же».

Ранее Столтенберг уже просил союзников по блоку разрешить Украине использовать западное оружие для ударов по российским целям на фоне активизировавшихся боев на харьковском направлении. Просьба генсека прозвучала вскоре после того, как Украина обратилась к США с запросом снять ограничения и помочь в определении целей в России, по которым можно было бы бить. Об этом писала The Washington Post.

Глава МИДа Италии Антонио Таяни не поддержал призыв Столтенберга, отметив, что его страна — неотъемлемая часть Североатлантического альянса, а потому «каждое решение должно приниматься коллегиально».

Россия осуждает военные поставки на Украину и заявляет, что они затягивают конфликт, но не могут изменить исхода. В Кремле назвали возможное снятие ограничений «безответственной позицией».