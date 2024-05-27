Комитет парламента Грузии одобрил преодоление вето на закон об иноагентах
Комитет парламента Грузии по юридическим вопросам одобрил преодоление вето, которое президент Саломе Зурабишвили наложила на закон об иностранных агентах, передает телеканал Mtavari.
Представитель президента Георгий Мсхиладзе, представляя мотивацию наложенного вето, подчеркнул, что принятие закона создает угрозу государству. Председатель комитета Анри Оханашвили заявила, что Мсхиладзе «не хватило таланта и смелости» отвечать на вопросы, которые задавали в комитете.
По окончании представитель президента подчеркнул, что этот закон — «единственное, с чем сталкивается страна на пути к евроинтеграции».
Теперь за преодоление вето должны проголосовать депутаты. Пленарное заседание запланировано на 28 мая.
Проект закона «О прозрачности иностранного влияния» внесла правящая партия «Грузинская мечта». Документ приняли в окончательном чтении 14 мая. Зурабишвили, которая теперь должна подписать текст, 18 мая наложила на него вето. Она подчеркнула, что закон противоречит четырем статьям Конституции и «всем европейским стандартам».
Документ раскритиковали западные страны. В США сообщили, что встревожены ситуацией и могут «принять меры». Foreign Policy узнала, что Еврокомиссия может не подтвердить статус кандидата Грузии на вступление в союз.
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