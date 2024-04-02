В Думе предложили наказывать за работу в любых нежелательных организациях
В Госдуму внесли поправки в КоАП и УК о санкциях за участие в работе любых нежелательных организаций, сообщил председатель думского комитета по безопасности и противодействию коррупции, один из авторов инициативы Василий Пискарев.
«Законопроекты об административной и уголовной ответственности за участие в деятельности нежелательных организаций, в том числе в которых учредителями выступают зарубежные госорганы, внесены в Государственную думу», — приводятся слова депутата в телеграм-канале комиссии Думы по расследованию вмешательства извне.
Накануне, 1 апреля, Пискарев сообщил, что такие поправки готовы к внесению, и отметил, что инициатива получила положительный отзыв правительства, а предлагаемые изменения в Уголовном кодексе поддерживает Верховный суд.
Парламентарий пояснил, что по законодательству можно признать нежелательной только деятельность неправительственных организаций, а законопроект предлагает убрать это ограничение. «В результате чего за участие в деятельности любой нежелательной организации гражданам может грозить, например, штраф до 500 тыс. руб. или лишение свободы до четырех лет, а за организацию ее деятельности — до шести лет лишения свободы», — написал он в телеграм-канале.
Пискарев подчеркнул, что это не затрагивает международные межправительственные организации, куда входит Россия.
В феврале в Госдуму внесли законопроект, который позволит признавать нежелательными в России организации, где учредителями или участниками выступают иностранные госорганы. Инициативу также разработали в думской комиссии по расследованию вмешательства извне.
По состоянию на 25 марта в перечне Минюста иностранных и международных неправительственных организаций 154 пункта. Внесению в него предшествует принятие соответствующего решения Генпрокуратуры.
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