В Госдуму внесли поправки о санкциях за работу в нежелательных организациях

В Думе предложили наказывать за работу в любых нежелательных организациях

В Думу внесли поправки, которые предусматривают наказание за участие в любой нежелательной организации, не только в НПО. Ранее депутаты предложили признавать нежелательными организации с участием иностранных госорганов

Фото: Олег Яковлев / РБК

В Госдуму внесли поправки в КоАП и УК о санкциях за участие в работе любых нежелательных организаций, сообщил председатель думского комитета по безопасности и противодействию коррупции, один из авторов инициативы Василий Пискарев.

«Законопроекты об административной и уголовной ответственности за участие в деятельности нежелательных организаций, в том числе в которых учредителями выступают зарубежные госорганы, внесены в Государственную думу», — приводятся слова депутата в телеграм-канале комиссии Думы по расследованию вмешательства извне.

Накануне, 1 апреля, Пискарев сообщил, что такие поправки готовы к внесению, и отметил, что инициатива получила положительный отзыв правительства, а предлагаемые изменения в Уголовном кодексе поддерживает Верховный суд.

Парламентарий пояснил, что по законодательству можно признать нежелательной только деятельность неправительственных организаций, а законопроект предлагает убрать это ограничение. «В результате чего за участие в деятельности любой нежелательной организации гражданам может грозить, например, штраф до 500 тыс. руб. или лишение свободы до четырех лет, а за организацию ее деятельности — до шести лет лишения свободы», — написал он в телеграм-канале.

Пискарев подчеркнул, что это не затрагивает международные межправительственные организации, куда входит Россия.

В феврале в Госдуму внесли законопроект, который позволит признавать нежелательными в России организации, где учредителями или участниками выступают иностранные госорганы. Инициативу также разработали в думской комиссии по расследованию вмешательства извне.

По состоянию на 25 марта в перечне Минюста иностранных и международных неправительственных организаций 154 пункта. Внесению в него предшествует принятие соответствующего решения Генпрокуратуры.